Transportes Fabio’s adquire 55 ônibus Caio Apache Vip para operação municipal em Duque de Caxias e Rio de Janeiro

Coletivos possuem equipamentos de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD) e tem lotação máxima de 66 passageiros

VINICIUS DE OLIVEIRA

A empresa Transportes Fabio’s, com quase 45 anos de atuação no transporte coletivo, adquiriu 55 unidades do ônibus urbano Caio Apache Vip, que já estão em operação em linhas municipais de Duque de Caxias e Rio de Janeiro.

“Os ônibus escolhidos para renovar nossa frota são modernos, seguros e confortáveis. Ideais para oferecer a nossos passageiros, que são nossa prioridade, o que há de melhor em transporte coletivo”, comentou o proprietário da companhia, Florisval Alves.

Os modelos agora gerenciados pela Fabio’s atendem os requisitos de acessibilidade, possuindo elevadores e poltronas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

O modelo pode transportar 36 passageiros sentados e tem lotação máxima de 66 pessoas. Conta também com ar condicionado e janelas com barreiras aos efeitos solares, além de estarem preparados para instalação de microcâmera, rádio, catraca eletromecânica e validador eletrônico.

A carroceria conta com múltiplos pontos de iluminação LED onde são mostrados os itinerários.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte