Prefeitura de Guarapuava (PR) faz alterações na linha 11 (Santa Cruz) do transporte coletivo municipal

Coletivos passam a partir do Terminal da Fonte às 13h05

ARTHUR FERRARI

A prefeitura de Guarapuava (PR), anunciou que desde quinta-feira, 27 de julho de 2023, os ônibus da linha urbana 11 – Santa Cruz tiveram seus horários de partida a partir do Terminal da Fonte alterados.

A partir de agora os coletivos saem do local às 13h05, em vez de 13h, como acontecia antigamente.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transporte (SETRAN), a mudança, que atende uma demanda da comunidade acadêmica, acontece de forma experimental por 15 dias.

“Esta foi uma solicitação da comunidade estudantil da Unicentro, pois com a integração de outras linhas e a saída da linha 11 (Santa Cruz), muitos alunos acabavam perdendo a integração. Agora com a alteração do horário de saída do terminal os usuários podem fazer a integração com maior tranquilidade”, diz o secretário da SETRAN, Adalberto Campos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte