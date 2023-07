Passagens para o trecho Curitiba x São Paulo podem ser compradas por R$ 29,90 em promoção da Wemobi

Empresa celebra 3 anos de operação com ofertas durante o mês de julho

LUANA COUTINHO

Durante todo o mês de julho a Wemobi disponibilizou promoções de passagens para diversos destinos, em comemoração aos 3 anos de operação da plataforma de viagens.

A cada semana foram disponibilizados trechos com desconto e para a última semana da campanha, a empresa selecionou a rota Curitiba x São Paulo, com passagens por R$ 29,90, na categoria Comfort Plus. Veja os horários e trechos promocionais:

Curitiba (Aeroporto) x São Paulo (Term. Tietê) | 27/09 | Embarque às 23h15

Curitiba (Rodoviária) x São Paulo (Term. Tietê) | 27/09 | Embarque às 23h55

São Paulo (Term. Tietê) x Curitiba (Rodoviária) | 27/09 | Embarque às 23h55

O desconto entra automaticamente no carrinho, mas é preciso selecionar a categoria, data e horários definidos e não há limite de compras por CPF.

Quem fizer a primeira compra pela Wemobi garante mais 20% de desconto nas passagens, basta adicionar o código PRIMEIRA20 no carrinho.

Os bilhetes podem ser comprados pelo site, aplicativo e canal de vendas direta no WhatsApp da empresa. O pagamento pode ser realizado por meio de cartões de crédito, com parcelamento em até 6x sem juros, PIX ou transferência bancária.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte