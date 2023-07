Mais um laudo aponta indício de incêndio criminoso que destruiu 70 ônibus da Cascatinha e Petro Ita em Petrópolis no mês de maio

Desta vez, conclusão é dos Bombeiros. Perícia contratada pela CPTrans também sugeriu que o ato foi intencional

ADAMO BAZANI

Mais um laudo aponta indícios de que o incêndio que destruiu em 09 de maio de 2023 cerca de 70 ônibus das empresas Cascatinha e Petro Ita, em Petrópolis, pode ter sido criminoso.

Nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, a prefeitura informou que recebeu o parecer dos Bombeiros.

Segundo o documento, elaborado por dois peritos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio De Janeiro, “não se pode ser descartada a hipóteses de múltiplos focos de origem”.

Os peritos prosseguem dizendo que “não se pode ser descartada a hipótese de causa pessoal” e “não podem ser descartadas as hipóteses de ação pessoal direta e ação pessoal indireta”.

No dia 21 de junho de 2023, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) divulgou um laudo elaborado por peritos contratados que mostrou também que há indícios de a ação ter sido proposital.

Para chegar à conclusão, o perito Alexandre Luís Belchior dos Santos levou em consideração três fatores:

– elevada carga do incêndio,

– a proximidade entre os ônibus e, principalmente;

– a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento

Como mostrou o Diário do Transporte, o incêndio ocorreu no dia 09 de maio de 2023, dentro da garagem na Rua Coronel Veiga, no bairro Coronel Veiga.

Na ocasião, o sindicato que representa as viações já havia declarado que o incêndio poderia ser criminoso.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/09/video-incendio-na-garagem-da-petro-ita-e-cascatinha-destroi-dezenas-de-onibus-em-petropolis-rj-nesta-terca-09/

O laudo da Polícia Civil ainda não foi divulgado.

