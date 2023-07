Linha 1-Azul funciona com velocidade reduzida no começo da tarde desta sexta (28)

Interferência na via é a causa da mudança operacional



WILLIAN MOREIRA



Desde às 12h44 desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, os trens da Linha 1-=Azul do Metrô de São Paulo estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.



De acordo com o Metrô, o motivo é a presença de pessoa na via na estação Parada Inglesa.



Equipes da companhia atuam no local para permitir a regularização do atendimento o mais breve possível.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte