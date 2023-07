Empresas de ônibus Petro Ita e Cascatinhas, atingidas por incêndio, organizam comemoração no Dia do Rodoviário, celebrado na última terça-feira (25)

Funcionários se reuniram na garagem para comemorar a data

LUANA COUTINHO

As empresas de ônibus Petro Ita e Cascatinha, de Petrópolis (RJ), tiveram quase 80 veículos destruídos em um incêndio, que aconteceu no último dia 9 de maio de 2023. Pouco mais de dois meses depois, as empresas têm adotado medidas para recomeçar.

Na última terça-feira (25), em comemoração ao Dia do Rodoviário, as empresas reuniram os funcionários para celebrar a data e agradecer o comprometimento e a parceria dos profissionais. A celebração aconteceu dias depois da chegada de ônibus semi-novos, adquiridos recentemente.

O clima era de alegria e entrosamento entre todos. O rodoviário Rafael Santos, cobrador da Petro Ita há seis anos, agitou centenas de colegas de trabalho com seu pagode, durante a festa da empresa. “Teve até música autoral”, brincou o cantor, destacando a importância do encontro. “Respiramos de forma aliviada, percebendo que as empresas estão se reerguendo, com a nossa ajuda. Sentimos o cuidado dos diretores com os funcionários, em um clima de alegria e descontração”, contou.

Durante o evento, os colaboradores tiveram várias atividades e equipes de saúde à disposição. Para cuidar do visual, também haviam barbeiros no evento, para atender os funcionários.

“Sempre tivemos o hábito de prestigiar os nossos profissionais. Estamos retomando, de forma gradativa, a condição de atendimento, tanto do público externo, como também interno. É um passo de cada vez, até que seja possível resgatar tudo aquilo que consideramos importante para todos, no contexto da empresa, que possui quase três décadas de serviços prestados no município”, disse Núbia Yorio, responsável pelo departamento de gestão de pessoas.

Além dos cuidados com saúde e com o visual, também houve sorteio de eletrodomésticos entre todos os trabalhadores.

Durante o evento, que contou com a presença de toda a diretoria da empresa e colaboradores de todos os setores, foram apresentados os ônibus seminovos, que já entraram em operação, reforçando o comprometimento das empresas com os clientes e seus profissionais. “Pandemia, ônibus submerso pela chuva e até incêndio, não foram suficientes para destruir uma história construída com tanta dedicação e comprometimento há tantos anos. Seguimos resilientes, com a certeza que já começamos a viver dias melhores”, concluiu Isidro Rocha, diretor da Petro Ita e Cascatinha.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte