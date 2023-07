Caminhão tomba no trecho sul do Rodoanel Mário Covas (SP) e provoca mais de 8 km de congestionamento

Acidente ocorreu às 13h58 na pista interna do km 61+900

VINICIUS DE OLIVEIRA

No início da tarde desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, às 13h58, um caminhão carregado de milho tombou no km 61+900 no trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, sentido rodovia Régis Bittencourt.

O acidente ocorreu na pista interna da via, com o veículo ocupando as três faixas de rolamento e o acostamento.

Por conta disso, há no momento 8,4 km de congestionamento, sendo do km 70,3 ao 61,900 da rodovia.

Veja imagens do acidente:

