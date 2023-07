BRT do Rio de Janeiro ganha três linhas especiais para atender público do Garota VIP 2023

Serviço será implantado nos dias 19 e 20 de agosto para evento com previsão de público em 50 mil pessoas



WILLIAN MOREIRA



A Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro comunicou nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023, a criação de um serviço especial de atendimento para passageiros que devem ir ao festival Garota VIP, utilizando o sistema de Bus Rapid Transit (BRT).



O atendimento ao evento acontece nos dias 19 e 20 de agosto, com valores especiais para viagens utilizando o corredor.



Serão três serviços SE08 (Terminal Centro Olímpico x Terminal Jardim Oceânico – Serviço Direto), SE09 (Terminal Centro Olímpico x Terminal Alvorada – Serviço Direto) e SE10 (Morro do Outeiro x Paulo da Portela – com paradas em Praça Seca, Taquara e Tanque), com previsão de operação entre 11h do dia 19 até 04h do dia 20.



O valor cobrado para os serviços SE08, SE 09 e SE10, será de R$ 17,86 no Terminal Centro Olímpico.



Este preço, destinado aos passageiros que desembarcarem no Terminal Centro Olímpico, compreendem o valor de R$ 4,30 da tarifa pública vigente e mais R$ 13,56 como remuneração do serviço especial.



Outra mudança será nas estações do BRT no entorno do evento, que passam a funcionar nos seguintes horários.



I – Estação Parque Olímpico das 04h às 10h

II – Estação RIO 2 – das 04h às 22h

III – Estação Pedro Corrêa – das 04h às 22h



O Garota VIP é um evento musical com previsão de receber um público aproximado de 50 mil pessoas, que acontecerá no dia 19 de agosto no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.





Willian Moreira para o Diário do Transporte