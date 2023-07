Avenida São João poderá ser fechada para carros e ônibus aos domingos, igual à Avenida Paulista

Prefeitura de São Paulo diz que estuda possibilidade; Reunião vai discutir o tema na segunda (31)

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo informou nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023, que estuda incluir a Avenida São João, no centro, no Programa Ruas Abertas, igual ao que já acontece com a Avenida Paulista.

Com isso, pela proposta, aos domingos e feriados, a Avenida São João entre o Elevado Presidente João Goulart e o Largo Paiçandu, ficaria aberta para pedestres e ciclistas e fechada para o tráfego de ônibus, caminhões, carros e motos.

Na segunda-feira (31), haverá uma rodada de conversa sobre o tema, com participação de qualquer cidadão que se interessar.

O encontro deve ocorrer a partir de 8h30 no Centro Cultural Olido (Avenida São João, 473). As inscrições podem ser realizadas neste link.

https://docs.google.com/forms/d/11JBVhhpR4pgcAWWeIs9yH9Sml9mUnPZqnmFn3eKqmiY/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

A prefeitura diz que uma análise feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) com base na proposta apresentada pela Associação Pró-Centro SP prevê que o Ruas Abertas da São João seja no trecho entre o Elevado Presidente João Goulart e o Largo Paiçandu, num corredor que concentra vários atrativos, como praças, restaurantes e museus, e que poderia facilitar a conexão de lazer entre o Minhocão e o Vale do Anhangabaú, fomentar as atividades que já são realizadas na região e estimular o turismo e comércio local.

Em nota, a prefeitura ainda diz que o debate faz parte da iniciativa chamada “#TodosPeloCentro”, que visa a revitalização da região central da capital paulista, atualmente degradada e marcada por problemas de infraestrutura, tráfico de drogas e assaltos.

Pela Avenida São João passa uma grande quantidade de linhas de ônibus, inclusive em corredor, o que exigiria um planejamento da SPTrans (São Paulo Transporte) para os desvios.

Na mesma nota, o diretor de Administração do Pró-Centro, Odivaldo Sousa, disse que a Avenida São João é fundamental para a requalificação do Centro de São Paulo.

“O projeto pode trazer novas empresas e novas lojas para o Centro, atraindo empresários e lojistas. É importante fazer com que a São João se torne um modelo de requalificação das ruas da região, retomando a vocação do centro de comércio e gastronomia, mostrando que além do resgate cultural há também potencial comercial na região”.

Um primeiro encontro foi realizado no dia 18 de julho.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes