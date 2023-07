VÍDEO: Motorista de ônibus no Rio de Janeiro abandona veículo lotado e segue em outro na noite desta quarta (26)

Causas do que de fato motivou o condutor estão sendo apuradas

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Uma cena não comum, mas que já ocorreu outras vezes, chamou a atenção na noite desta quarta-feira, 26 de julho de 2023, no Rio de Janeiro.

O motorista de um ônibus municipal da linha 397 (Campo Grande x Candelária) abandonou o veículo na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste.

O coletivo estava lotado e o ato provocou espanto nos passageiros.

O motorista deu sinal para outro ônibus, entrou e foi embora.

O ônibus é da empresa Transportes Campo Grande.

As causas do que de fato motivou o condutor estão sendo apuradas.

Profissionais, no entanto, reclamam do elevado nível de estresse na condução de ônibus urbanos, com problemas como violência urbana, dupla função (dirigir e cobrar), falta de educação de alguns passageiros, ônibus com motor dianteiro, trânsito, longas jornadas de trabalho, entre outros.

O Diário do Transporte procurou o Rio Ônibus, que representa as viações na capital fluminense.

Segundo a entidade, o fato será apurado

A empresa vai apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis. O Rio Ônibus ressalta que tal conduta não condiz com as instruções dadas aos profissionais do setor, que são constantemente submetidos a treinamentos e cursos de capacitação.

O Diário do Transporte apurou, entretanto com pessoas que tomaram conhecimento do fato, que o motorista estaria sendo ameaçado por passageiros pelo fato do ônibus estar cheio e queriam que ele não parasse mais nos pontos.

A versão ainda será verificada.

Veja o vídeo

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes