Plataforma 5 da estação Luz será entregue junto com Expresso Aeroporto na Barra-Funda em Agosto

Serviço da Linha 13-Jade liga de maneira rápida o centro de São Paulo até o Aeroporto Internacional em Guarulhos; Construção de novo túnel na estação chegou a 30% dos trabalhos finalizados

WILLIAN MOREIRA

As obras de modernização e remodelação da plataforma 5 na estação Luz estão em sua fase final de acabamento, e no próximo mês, agosto, o espaço será entregue para melhorar o atendimento aos passageiros do Expresso Aeroporto da Linha 13-Jade, algo que será realizado em conjunto com a abertura da plataforma 10 em Palmeiras-Barra Funda.

Em coletiva de imprensa para sites de mobilidade, o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro, explicou como ficará o novo espaço, trabalho ali desempenhado, fruto de um investimento de R$ 11 milhões, e o que é desejado pela companhia, fazer com um novo espaço liberado para uso além da operação ferroviária.

De acordo com ele, a plataforma nova será capaz de comportar os oito carros de cada trem no embarque para o Expresso Aeroporto, além de receber uma cobertura, piso, sinalização e sonorização inteiramente novos, com mais bancos inclusive para as pessoas aguardarem o trem que parte de hora em hora para a estação Aeroporto-Guarulhos.

Atrás da área de passageiros, um novo espaço amplo foi aberto com a demolição de um antigo edifício operacional, e nele Moro afirma que o desejo é a destinação de um espaço comercial, como por exemplo um restaurante, ou afins que seja utilizado tanto pelos passageiros, como pela população que vem de fora da estação, criando um novo ponto de interesse no centro de São Paulo.

Entretanto, esta ideia ainda está na fase inicial onde o departamento de projetos da companhia deverá estudar quais formas de aproveitar o novo local.

Além disso, a plataforma seguirá todas as normas que são necessárias para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, incluindo a instalação de três hidrantes, extintores, luzes de emergência e banheiros totalmente acessíveis e adaptados.

Leia a seguir a fala de Pedro Moro a respeito da plataforma nova.

“A gente está finalizando as obras aqui da plataforma 5. Na complementação a gente tinha só um pedacinho ali atendendo expresso e a gente está fazendo a complementação toda do piso da plataforma, a cobertura para poder atender o expresso em 100% da sua capacidade da abertura das portas e ao mesmo tempo, uma recuperação dessa parte interna que vai ser uma área não paga, que a gente ainda está conversando com o mercado para ver que tipo de de equipamento que a gente vai colocar aqui para a população com entrada independente, mas ao mesmo tempo tendo acesso depois para própria plataforma 5, plataforma 4 como um todo.

As obras estão no finalzinho, agora no próximo mês a gente está entregando junto com a Barra Funda e o trem parando nas duas paradas [Luz e Barra Funda] até o aeroporto.

As duas obras em conjunto [Plataforma 5 da Luz e Barra Funda] a gente começa a operação agora em agosto, a data ainda não está definida, faltam alguns testes, faltam alguns ajustes aqui. A plataforma na Barra Funda está pronta, mas faltam alguns testes de finalização para a gente ter toda a segurança na operação e as duas são em conjunto porque eu não consigo partir da Barra Funda e parar aqui abrindo as portas dos trens sem ter a segurança necessária na plataforma.”

Em outro ponto da estação da CPTM estão em andamento as obras de um novo túnel de conexão entre a área de embarque dos trens e a Linha 4-Amarela. Com previsão de ser entregue no ano de 2025, este novo caminho vai desafogar a atual passagem que nos horários de pico promove a “marcha dos pinguins”, com uma velocidade lenta das pessoas indo e voltando das plataformas.

Desta forma o tempo de deslocamento dos usuários no subterrâneo da Luz será mais rápido, representando um ganho na vida do usuário.

O novo túnel é fruto de uma obra do departamento de engenharia da companhia, com um poço de ataque, por onde a escavação começou, já criado, e mais nove metros terra adentro já perfurados.

A travessia terá um comprimento de 64 metros e sairá próximo da linha de bloqueios da linha 4, com uma largura de nove metros, para comportar pessoas transitando nos dois sentidos. Moro explicou um pouco sobre esta obra que está em 30% da sua execução, que favorece também a agilidade na operação da Linha 11-Coral, com a implantação de mais escadas na plataforma central da Luz.

“O túnel é uma obra bastante complexa e a gente teve bastante desenvolvimento de projeto na obra para poder garantir a segurança também. São dois tipos de frente de obras diferentes, dois estilos de engenharia, está hoje com mais ou menos 30% do andamento da obra e está dentro do cronograma pra entregar em 2025.

O túnel desafoga quem vai para a linha 4 e junto com o túnel nós vamos ter novas escadas rolantes também na plataforma central para melhorar o fluxo. São mais quatro escadas rolantes na plataforma central, a linha 11 indo até a Barra Funda vai melhorar demais o fluxo. Você consegue reduzir o intervalo da linha 11 que hoje a gente não consegue reduzir, porque eu não consigo esvaziar a plataforma para poder chegar um trem com um intervalo menor.”





Willian Moreira para o Diário do Transporte