Motorista de ônibus sofre mal súbito e coletivo invade farmácia no centro de Campinas (SP) na tarde desta quinta (27)

Acidente aconteceu no cruzamento entre Avenida Campos Sales e Rua Saldanha Marinho

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 27 de julho de 2023, por volta das 16h, um ônibus atingiu um carro e invadiu uma farmácia no cruzamento entre a Avenida Campos Sales e a Rua Saldanha Marinho no centro de Campinas (SP).

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que realiza a fiscalização do trânsito na região, o motorista de 59 anos sofreu um mal súbito e perdeu o controle do coletivo, que não transportava passageiros.

O rapaz foi encaminhado para a UPA Anchieta pelos bombeiros. O ônibus envolvido atendia a linha 341 (Jardim São Gabriel – Rodoviária).

Por conta do acidente, a Avenida Campos Sales ficou brevemente interditada, tendo retomado o trânsito normal dos veículos próximo das 17h30.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte