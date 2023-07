CPTM abre licitação para reforma de ponte ferroviária em Santo André (SP)

Estrutura é utilizada pelos trens da Linha 10-Turquesa



WILLIAN MOREIRA



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) publicou nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, a abertura de licitação para selecionar empresa responsável por trabalhos de reforma e recuperação de ponte ferroviária.



Essa estrutura está localizada na cidade de Santo André, região do ABC paulista e perto da estação de Capuava, que atende os passageiros da Linha 10-Turquesa de trens urbanos.



O processo licitatório realizará a sessão pública para recebimento das propostas no dia 18 de agosto às 10h.



A região do ABC Paulista conta com vários córregos e rios, alguns deles cruzam o caminho dos trilhos de trem, sendo necessária a construção de pontes. Estas pontes por sua vez, necessitam de ações de conservação e manutenção em razão do tráfego e peso suportado.



