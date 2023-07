ANTT reafirma decisão que autorizou Real Expresso a modificar serviços em rota Brasília/DF – Santos/SP

Medida altera sessões da linha nos estados de Goiás, Minas e São Paulo

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) reafirmou nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, decisão que atende a solicitação da Real Expresso.

A agência publicou novamente a Decisão Supas nº 417 autorizando pedido da empresa do grupo Guanabara para modificar a prestação do serviço na linha Brasília (DF) – Santos (SP), nº 12-0720-00. A mesma decisão foi publicada na edição desta quarta (26) do Diário Oficial da União.

A medida implica nas seguintes alterações:

I – suprimir as seções indicadas, na linha BRASÍLIA (DF) – SANTOS (SP), prefixo nº 12-0720-00:

a) de Brasília (DF), Valparaíso de Goiás (GO), Cristalina (GO) e Catalão (GO) para Uberaba (MG); e

b) de Uberaba (MG) para Campinas (SP) e Santos (SP).

II – implantar as seções indicadas, na linha BRASÍLIA (DF) – SANTOS (SP), prefixo nº 12-0720-00:

a) de Brasília (DF) para São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP);

b) de Valparaíso de Goiás (GO), Cristalina (GO) e Catalão (GO) para Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP);

c) de Araguari (MG) para São Paulo (SP) e Santo André (SP); e

d) de Uberlândia (MG) para São Paulo (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes