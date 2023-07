VÍDEO – PIRATAS DOS TRILHOS: Imagens mostram trem de carga invadido e depredado por bandidos no litoral paulista; Rumo fala em rede criminosa

Nesta quarta-feira (25), ferroviários realizaram protesto contra série de ações criminosas; Reunião entre sindicato e empresa vai discutir segurança no dia 31

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Imagens recebidas pelo Diário do Transporte nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, mostram a locomotiva de um trem de carga em São Vicente, no litoral paulista, com o interior depredado.

Foi mais uma ação criminosa que empresas transportadoras e ferroviários estão sendo submetidos na região.

É possível perceber uma trava de porta estourada, trava de janela quebrada, extintor de incêndio roubado e partes do comando elétrico danificadas.

O ataque, motivado por roubo de carga, ocorreu na madrugada de terça-feira (25), no km 97 da malha ferroviária que tem como destino o Porto de Santos, o maior da América Latina.

O Diário do Transporte noticiou no início da tarde desta quarta (26) que ferroviários fizeram uma manifestação por cerca de uma hora contra os roubos que, segundo os trabalhadores, não só têm sido cada vez mais constantes, mas violentos também.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da Zona Sorocabana, José Claudinei Messias, disse ao Diário do Transporte que, depois do protesto, foi agendada uma reunião para o dia 31 de julho com a empresa Rumo Logística, principal operadora da região, para discutir a falta de segurança.

De acordo com Messias, a suspeita é de que existem quadrilhas especializadas que buscam cargas específicas.

“Soja, milho, grãos em geral, até trem que transporta carne é alvo. Os bandidos sabem o que está sendo transportado” – disse.

Muitas ações, segundo Messias, são violentas e os ferroviários dizem trabalhar com medo.

Por meio de nota ao Diário do Transporte, a Rumo Logística fala na existência de uma rede criminosa de saques e vandalismo, diz que mantém contato dom as autoridades e que aumentou os investimentos em segurança privada.

O setor ferroviário vem sofrendo ataques de uma rede criminosa que pratica saques de cargas e atos de vandalismo na Baixada Santista. Para enfrentar essa situação, a concessionária mantém contatos frequentes com a Secretaria de Segurança Pública e com os comandos gerais das Polícias Militar e Civil, responsáveis pelo combate contra os crimes. As ações de repressão feitas pelo Poder Público foram intensificadas neste ano e já há efeitos positivos, como a prisão de suspeitos e a consequente desarticulação dos saques.

Adicionalmente, a Rumo reforçou a sua estrutura de inteligência e Segurança Privada para reforçar a proteção pessoal de seus colaboradores diretos e terceirizados. A empresa também está cooperando com as autoridades com informações que possam ajudar nas investigações e vem ajustando as suas operações para reduzir as consequências para seus clientes.

MATÉRIA SOBRE A MANIFESTAÇÃO:

Ferroviários em conjunto com o Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana realizam uma manifestação no litoral paulista nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, em protesto conta a criminalidade que vem atingindo os trens nos últimos meses.

Os vagões mais visados por saqueadores são os que transportam soja, açúcar, carne e combustível.

Somente em janeiro de 2023, a Polícia Militar prendeu 22 suspeitos de envolvimento em saques a trens na região durante uma operação. A Polícia Civil registrou 110 ocorrências diferentes que envolviam crimes do tipo cometidos contra composições que trafegam na região do litoral.

Segundo a ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários), a ação dos criminosos que roubam carga prejudica a economia brasileira.

AÇÃO RESULTOU ATÉ EM TREM INCENDIADO:

No dia 1º de fevereiro de 2023, na estação Coronel Luiz Tenório de Brito, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, três vagões da empresa MRS Logística, que faziam parte de um trem que seguia pela malha concedida à Rumo, foram incendiados.

Os vagões transportavam celulose. Pelo fato de o material ser altamente inflamável, somente na manhã os Bombeiros conseguiram controlar as chamas.

Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, a concessionária de trens de carga, Rumo Logística, informou por meio de nota oficial ao Diário do Transporte que tem sido vítima de “frequentes ataques de uma rede criminosa que saqueia cargas e pratica vandalismo contra empresas ferroviárias, principalmente na Baixada Santista”.

No dia 25 de janeiro de 2023, dois agentes de segurança que trabalhavam para evitar os roubos foram mortos numa troca de tiros, em Cubatão, no litoral paulista, com criminosos que tentaram roubar uma carga de grãos.

O crime ocorreu um dia depois de as polícias Civil e Militar terem realizado uma operação contra roubo de cargas em trens.

Os trabalhos ocorreram no dia 24 de janeiro de 2023, com foco nas cidades de Guarujá e Cubatão.

De acordo com a Polícia Militar, entre março de 2022 e janeiro de 2023, foram registrados cerca de 70 saques em trens de carga.

Veja o vídeo do incêndio em Embu-Guaçu

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes