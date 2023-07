Tarifa de ônibus em Petrópolis (RJ) sobe neste domingo (30) para R$ 5,15 no bilhete e R$ 5,30 em dinheiro

Segundo prefeitura, valor foi aprovado pelo Comutran; Linhas Executivas também têm reajuste

ADAMO BAZANI

A tarifa de ônibus em Petrópolis (RJ) aumenta neste domingo, 30 de julho de 2023.

O decreto fixando a data foi publicdado em Diário Oficial.

O Diário do Transporte informou que em 13 de julho de 2023, a prefeitura havia confirmado que a tarifa básica de ônibus irá de R$ 4,80 para R$ 5,15 para pagamento feito com o cartão do sistema de transportes e de R$ 4,95 para R$ 5,30 para quem pagar em dinheiro. A data ainda não havia side definida até então

O valor foi aprovado em reunião no dia 11 pelo Conselho Municipal de Transporte (Comutran) e faltava confirmação da prefeitura.

O aumento médio é de 7,2%.

Segundo a prefeitura, o reajuste teve como base a elevação dos custos operacionais, como o aumento nos salários dos trabalhadores de transportes que foi de aproximadamente 6,5%.

Ainda de acordo com a administração municipal, o Setranspetro, sindicado que reúne as companhias de ônibus, solicitou em março uma tarifa de R$ 5,53.

As tarifas das linhas executivas também sobem e passam a ter os seguintes valores:

– Centro-Rodoviária (Viação Cidade Real):R$ 6,50.

– Centro – Rio Bonito (Turp): R$ 9,15

– Centro – Posse Gaby (Turp): R$ 9

– Centro-Itaipava (Turp): R$ 7,75

-Centro-Araras (Turp): R$ 7,75

– Centro-Águas Lindas (Turp): R$ 7,75

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes