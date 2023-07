SPTrans ativa linha 4050/10 para atender público que vai a Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, entre 4 e 13 de agosto

Itinerário funciona das 12h às 18h na sexta-feira e das 9h às 18h durante o fim de semana

A SPTrans informou que ativará a linha 4050/10 Metrô Itaquera – Parque do Carmo para atender os passageiros que vão à Festa das Cerejeiras no Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo, nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de agosto.

O itinerário opera das 12h às 18h na sexta-feira e das 9h às 18h durante o fim de semana.

Para utilizar a linha os passageiros pagarão R$ 4,40, o valor da tarifa vigente, que pode ser paga com o Bilhete Único.

Confira itinerário, dias e horários de operação da linha:

4050/10 Metrô Itaquera – Pq. do Carmo

Funcionamento: dias 4 a 6 e 11 a 13 de agosto

Dia 4 e 11 – sexta-feira, das 12h às 18h

Dia 5 e 12 – sábado, das 9h às 18h

Dias 6 e 13 – domingo, das 9h às 18h

Ponto inicial: Term. Metrô Itaquera – plataforma E

Ponto final: R. Afonso de Sampaio e Sousa, entre os números 868 e 902

Ida: Metrô Itaquera, saída 01, R. Eng. Sidney A. de Moraes, R. Dr. Luiz Aires, Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, Rotatória, Av. Miguel Ignácio Curi, Av. Jean Khoury Farah, Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, Av. Itaquera, Pça. Francisco Daniel Lopes, Av. Líder, R. Sebastião Miguel da Silva, R. Rafael da Silva e Sousa, Av. Maria Luiza Americano, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Francisco Jorge da Silva, R. Inácio Bernardes, R. Venâncio Lisboa, Av. Afonso de Sampaio e Sousa.

Volta: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, R. Eduardo Salamonde, Av. Maria Luiza Americano, Av. Líder, R. Isaar Carlos de Camargo, Av. Itaquera, Complexo Viário Arieta Calfat Khoury Farah, Av. Jean Khoury Farah, Av. Miguel Ignácio Curi, Rotatória, Av. Prof. Eng. Ardevan Machado, entrada 01, Metrô Itaquera.

Os passageiros também terão como opções para chegar ao local as seguintes linhas:

3027/10 CPTM Guaianazes – Shop. Aricanduva

352A/10 Jd. Helena – Term. São Mateus

3743/10 São Mateus – Metrô Itaquera

4002/10 Guaianazes – Term. Vl.Carrão

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte