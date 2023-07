Rodovias paulistas têm ações para celebrar o Dia do Motociclista nesta quinta-feira (27)

Distribuição de equipamentos de segurança, adesivos, coletes, entre outras atividades estão programadas pelo estado



Nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, será comemorado o Dia do Motociclista e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) em parceria com concessionárias que administram rodovias paulistas, realizam ações voltadas ao condutor de motos.



Entre as atividades programadas estão a distribuição de equipamentos de segurança como antenas corta-pipa, adesivos refletivos para capacetes, coletes refletivos e troca de lâmpadas das motocicletas (quando necessário), além de orientações sobre a importância do uso correto de equipamentos de proteção.



“O motociclista é um dos elos mais frágeis no trânsito uma vez que o veículo não possui proteção lateral, a exemplo do automóvel. O Programa de Concessões do Estado de São Paulo mantém diretrizes voltadas à segurança destes usuários, mas a educação no trânsito e a obediência às leis são fundamentais”, ressalta Milton Persoli, diretor da ARTESP em nota para a imprensa.



A ARTESP também aproveita a data comemorativa para destacar as principais orientações de segurança que devem ser seguidas no trânsito pelos motociclistas.



– Respeite os limites de velocidade, que são definidos levando-se em conta a distância necessária para frenagem, visibilidade e características das pistas. Na chuva, diminua a velocidade, já que a água reduz a aderência do pneu;



– Obedeça a sinalização viária: ela auxilia na fluidez e na segurança do tráfego, com orientações importantes sobre localização, velocidade, ultrapassagem permitida/proibida etc;



-Trafegue pelas pistas de rolamento e não pelo corredor, que dificulta a visão pelos outros motoristas e evite os pontos cegos dos carros;



– Mantenha distância lateral e frontal dos demais veículos para que haja tempo suficiente no caso de necessidade de frenagem brusca – e fique atento ao veículo que vem ao lado e atrás;



– Faróis, freios, óleo e pneus devem estar sempre em boas condições. Fazer a manutenção da motocicleta antes de pegar a rodovia deve ser parte da rotina;



– Utilize itens refletivos que o ajudem a ser visualizado pelos demais condutores (é importante que a motocicleta seja vista principalmente à noite);



– Frenagem: Mantenha o corpo reto e os joelhos encostados ao tanque de combustível. A pessoa na garupa deve se sentar bem próxima ao condutor, pois ajuda a equilibrar o peso e o manejo da moto.



No uso de motos, o capacete é um item obrigatório para ambos, piloto e passageiro, pois ele é responsável por reduzir em até 40% os riscos de mortes em acidentes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Já os óculos de proteção podem evitar a colisão de detritos ou insetos que estejam na via com os olhos



Veja a seguir os horários e locais das ações voltadas para os motociclistas.



Entrevias

Ação: Distribuição de panfletos educativos para os motociclistas, adesivos refletivos e antenas corta-pipa.

Data: 27/07/2023

Horário: 9h às 11h

Local: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), km 452, Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Marília



Ecovias

Ação: Pit Stop pela Vida – distribuição de folhetos informativos e equipamentos de segurança como antena corta linha de pipa e colete refletivo.

Data: 27/07/2023

Horário: 7h às 11h

Local: Praça de pedágio da Rodovia dos Imigrantes (SP 160) – Km 32 , pista Sul



Ecopistas

Ação: Pit Stop pela Vida – distribuição de folhetos informativos e equipamentos de segurança, como antena corta pipa e colete refletivo

Data: 26/07/2023

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Rodovia Ayrton Senna (SP-070), km 32+900, pista Leste, Pedágio Itaquaquecetuba



Renovias

Ação: distribuição de folhetos com orientações de segurança e instalação de antenas corta-pipas. Em parceria com a PMRv.

Data: 27/07/2023

Horário: das 8h às 10h

Local: Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP 340), pedágio de Jaguariúna, km 123+50



Arteris Intervias

Ação: Viva Motociclista – orientações sobre direção segura nas rodovias, serviços gratuitos de saúde (aferição de pressão arterial e glicemia), higienização de capacetes, inspeção mecânica e elétrica das motos (check list da motocicleta), distribuição de antenas corta pipa, adesivos refletivos, brindes e pipoca.

Data: 27/07/2023

Horário: 9h às 16h

Local: Rodovia Anhanguera (SP 330), km 215, Praça de Pedágio de Pirassununga.



AB Colinas

Ação: Motociclista na Via – orientações sobre direção segura, leis de trânsito, distribuição de folhetos educativos e brindes como antenas corta pipa, adesivos refletivos e, quando necessário, será efetuada, gratuitamente, a troca de lâmpadas da motocicleta.

Data: 27/07/2023

Horário: a partir das 14h

Local: Rodovia Santos Dumond (SP-075), km 60, Base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Indaiatuba, pista sentido Sorocaba.



Rodovias do Tietê

Ação: Cavalo de Aço -serão distribuídos kit com suco, bolacha e panfleto educativo, além de uma antena corta pipa. As ações contarão com parceria da Prefeitura Municipal de Hortolândia e de Monte Mor, e apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Data: 27/07/2023

Local 1: SAU da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia

Horário 1: a partir das 9h

Local 2: SPA-22/101, em Monte Mor

Horário 2: a partir da 15h30



Tamoios

Ação: Divulgação de mensagens nos PMVs da Rodovia dos Tamoios com a frase “Use sempre o capacete”, além de divulgação de mensagens educativas nas redes sociais e na rádio da concessionária, como “motociclista, use sempre o capacete e respeite as leis de trânsito”.

Data: 27/07/2023

Horário: durante todo o dia



Tebe

Ação: Divulgação de mensagens com orientações e dicas de direção segura nas redes sociais e nas rádios de Bebedouro

Data: 27/07/2023

Horário: Durante todo o dia



Willian Moreira para o Diário do Transporte