Em Petrópolis (RJ), Cidade Real adquire dez novos ônibus para a frota municipal

Coletivos vão atender as comunidades da Modela e Bingen

ARTHUR FERRARI

Na manhã de terça-feira, 25 de julho de 2023, a Prefeitura de Petrópolis (RJ) anunciou que a Cidade Real, empresa concessionária do transporte coletivo municipal, adquiriu dez novos ônibus para sua frota.

Os veículos serão destinados às comunidades da Mosela e Bingen.

Dos dez novos veículos, cinco são ônibus convencionais e cinco são micro-ônibus. Todos são equipados com câmeras de segurança, tomadas USB e um moderno sistema não poluente, que visa reduzir o impacto ambiental.

A entrada em operação está prevista para a primeira semana de agosto, após o emplacamento e instalação de cronotacógrafos e validadores.

“A chegada desses veículos, com tecnologia e conforto, mostra que estamos recuperando o tempo perdido também no transporte público. Quando voltamos ao governo, encontramos um sistema completamente sucateado, sem ações efetivas dos governos anteriores para reverter o quadro. Os novos veículos são parte importante no processo de retomada da credibilidade, fundamental para o andamento do sistema”, disse o prefeito Rubens Bomtempo após o anúncio.

As localidades beneficiadas pelos novos ônibus incluem o Bairro Castrioto, Duarte da Silveira, Bataillard, Moinho Preto, Terminal Bingen e Quitandinha, além de 14 Bis, Vila São José, Comunidade Vitória, Marechal Hermes e Cândido Portinari.

De acordo com o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Thiago Damaceno, a busca pela melhoria da qualidade do sistema é contínua, e essas aquisições representam um avanço importante nesse sentido. “Estamos trabalhando sempre buscando a melhoria da qualidade do sistema, melhorando a malha viária com o asfaltamento em várias comunidades atendidas pelo Nosso Bairro e o pagamento do Vale Educação”, diz Damaceno.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte