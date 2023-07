CPTM seleciona consórcio para a exploração comercial de empreendimentos associados à estação Brás

Vencedora terá o direito para uso de dois terrenos onde poderá construir imóveis para usos diversos; companhia receberá pagamento de outorga pela concessão das áreas



WILLIAN MOREIRA



A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos selecionou o consórcio vencedor do processo licitatório para a concessão de duas áreas da estação Brás, no centro de São Paulo, para uso comercial.



Este consórcio é formado pelas empresas Nova Prata Urbanização e Participação SS Ltda. e Jorge’s Imóveis e Participações Ltda. Já foi habilitado e agora deve apresentar as documentações necessárias e aguardar o prazo para eventuais recursos. Passado esta etapa, o contrato será de fato celebrado.



Pela licitação o vencedor terá um contrato de 420 meses, ou seja, 35 anos, e poderá implantar um empreendimento associado à estação em dois terrenos: um que possui uma antena de rádio, com área correspondente a 510m²; o outro terreno, de 14.869m², está localizado ao lado do edifício do Centro de Controle Operacional (CCO), de onde a companhia coordena as operações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.



Após a fase de construção das edificações, a vencedora poderá utilizar estes espaços para fins comerciais como, por exemplo, a implantação de lojas, lanchonetes, comércio de alimentos variados, serviços, entre outras possibilidades.

De acordo com o edital, o valor mínimo da Outorga Inicial era de R$ 564.916,67. A CPTM, no entanto, não divulgou a Ata Pública, onde consta o valor final negociado com o consórcio vencedor.

Além do pagamento da outorga à CPTM, a empresa terá que assumir custos de construção e manutenção.

Como mostrou o Diário do Transporte, esta licitação foi aberta em setembro do ano passado e, assim como acontece em outras estações da companhia, o objetivo é permitir a instalação de novos pontos de venda de produtos, serviços ou finalidade similar.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2022/09/03/cptm-lanca-licitacao-para-exploracao-comercial-de-empreendimento-associado-a-estacao-bras/



Este não é o primeiro processo de concessão deste tipo. Em 2020, a Socicam venceu uma licitação e fechou contrato com direito de exploração por 30 anos para alugar espaços comerciais no interior do complexo da estação.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2020/06/03/cptm-assina-com-a-socicam-contrato-de-concessao-comercial-da-estacao-bras-por-r-91-milhoes/







Willian Moreira para o Diário do Transporte