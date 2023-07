Veículo quebrado afeta operação de ônibus no Tremembé, Zona Norte de São Paulo, nesta terça-feira (25)

Local tem atendimento de ônibus prejudicado em razão de obras em vias da região, que desviam linhas desde o dia 19 de julho



WILLIAN MOREIRA



A população do bairro do Tremembé, Zona Norte de São Paulo, e quem depende do transporte coletivo por ônibus, enfrenta maiores transtornos nesta terça-feira, 25 de julho de 2023.



Filas de ônibus se formaram nas proximidades da Rua Kotinda, aumentando o tempo de viagem e a espera pelo transporte.



No bairro, uma obra já causa o desvio de várias linhas por ruas um pouco mais estreitas, deixando de atender a Av Ushikichi Kamiya.



Como mostrou o Diário do Transporte, os desvios acabam impactando o dia a dia do passageiro, que mesmo se programando acaba levando mais tempo para chegar ao seu destino.



Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/19/videos-apos-dois-dias-de-caos-sptrans-faz-novos-desvios-em-cinco-linhas-na-regiao-do-tremembe-na-zona-norte-da-capital-paulista/



Em nota ao Diário do Transporte, a SPTrans informou que na manhã desta terça (25), um veículo com problemas chegou a bloquear a via, aumentando os transtornos na região. Além disso, está acompanhando a operação do transporte naquela área, efetuando ajustes quando necessário.



Leia a nota na íntegra:



“A SPTrans continua acompanhando a região do Tremembé, visando conferir maior fluidez no tráfego de ônibus nas ruas do bairro durante a realização de obras que motivaram desvio das linhas que operam na Av. Ushikichi Kamiya. Especificamente na manhã desta terça-feira (25), um veículo de terceiros causou um bloqueio temporário na Rua Kotinda, impactando no tráfego dos ônibus e causando morosidade. As equipes da SPTrans agiram e os ônibus voltaram a operar.



Quando as equipes constatam a necessidade e a possibilidade, são realizados ajustes nas linhas.



A SPTrans segue monitorando a operação na região e novos ajustes podem ser realizados durante o período de obras.”



Willian Moreira, para o Diário do Transporte