Solapamento de via afeta circulação de ônibus e demais veículos no centro de São Paulo

Problema em galeria pluvial acontece na Rua Amaral Gurgel, causando trânsito no local



WILLIAN MOREIRA



Um solapamento de via, ou seja, afundamento de pista, prejudica o trânsito na Rua Amaral Gurgel, centro de São Paulo, desde a tarde desta terça-feira, 25 de julho de 2023.



Ao menos uma faixa precisou ser bloqueada e sinalizada devido problema em galeria pluvial no cruzamento com a Rua General Jardim, sentido Rua da Consolação.



Nesta via circulam duas linhas de ônibus do transporte público municipal e veículos em direção a outros pontos da cidade, que acabam enfrentando uma lentidão em razão de parte das faixas estarem ocupadas.



Veja a seguir quais são os itinerários afetados:



475M/10 – Jardim da Saúde/ Terminal Amaral Gurgel

967A/10 – Imirim/ Pinheiros



Willian Moreira para o Diário do Transporte