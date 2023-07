Prefeitura do Rio de Janeiro prorroga contrato para aluguel de 101 ônibus

Veículos são utilizados no atendimento aos passageiros em linhas de ônibus na cidade



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro por meio de despacho da Mobi-Rio nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, prorrogou o contrato da locação de 101 ônibus para o transporte público.



O aditivo contratual 081/22 foi firmado com a empresa Expresso Recreio Transporte de Passageiros, onde estes veículos são utilizados em linhas de ônibus pelo município.



A partir de agora com o incremento financeiro de até R$ 33,6 milhões (R$ 33.679.800,00) o contrato é prorrogado por período de até seis meses, com veículos do modelo padron.



Com o aditivo contratual, a prefeitura promove a manutenção da frota em operação, evitando impactos no atendimento aos passageiros.





Willian Moreira, para o Diário do Transporte