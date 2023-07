No litoral paulista, Santos ganhará nova iluminação LED em 440 pontos em corredores de ônibus

Estima-se que sistema de luzes tenha 50% a mais de eficiência quando melhorias forem concluídas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Através do programa de modernização da Prefeitura de Santos (SP), um total de 440 pontos em corredores de ônibus dos morros e da zona noroeste do litoral paulista ganharão nova iluminação com tecnologia LED.

De acordo com Paulo Aguina, engenheiro eletricista da Seserp (Secretaria de Serviços Públicos), as vias em que circulam os coletivos terão 50% a mais de eficiência na iluminação, resultando em uma economia de 30% nos gastos feitos pela administração pública.

As novas lâmpadas serão instaladas nos corredores do Morro da Nova Cintra localizados nas avenidas Santista e Brasil, Alameda Prefeito José Gomes, Praça Guadalajara, ruas Amália Rodrigues, Paulo Clemente Santini, Manoel Pereira, Torquato Dias, Moysés de Freitas, José Oséas Barbosa, Guilherme Russo, Manoel Garcia Vilarinho, Marildo Espindola P. Domingues, José Felix da Silva, Albino dos Santos e 17.

Já no Morro São Bento, serão beneficiados os moradores que utilizam os coletivos nas avenidas Nossa Senhora de Assunção, São Cristovão e Santo Antônio do Valongo, ruas São Roque e Nossa Senhora do Monte Serrat, e Rua Rubião Jr no centro.

As melhorias também serão aplicadas no bairro Areia Branca, nas ruas Francisco De Domenico, Ana Santos e Bóris Kauffmann.

As obras totalizam R$ 742.356,05 custeados pelo PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento) e pelo Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Tranporte), sendo gerenciadas pela empresa Quantum Engenharia.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte