Gustavo Rocha assume como novo presidente da SuperVia

Empresa do transporte ferroviário no Rio de Janeiro atende a capital e cidades da região metropolitana



WILLIAN MOREIRA



A SuperVia, concessionária operadora do transporte ferroviário urbano de passageiros no Rio de Janeiro, tem novo presidente. Quem assumiu o cargo foi Gustavo Rocha, executivo com experiência no setor de mobilidade urbana.



Rocha é formado pela PUC-RJ, tem mestrado em Economia na FGV-RJ e MBA na Darden School of Business – Universidade da Virgínia (EUA) e seu conhecimento no setor da infraestrutura está em mais de dez anos como conselheiro e CEO da Invepar, que tem operações em rodovias, sistemas de mobilidade e aeroportos.



Durante sua gestão na Invepar, foi diretamente responsável por investimentos nos seguintes projetos:



— Compra de novos trens, construção das estações General Osório, Uruguai, Cidade Nova e início da operação da linha 4 do MetrôRio;

— Construção e início de operação da Via Rio e do VLT Carioca;

— Construção do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos.



Gustavo Rocha toma posse na administração e liderança da SuperVia, assumindo o cargo antes ocupado por Antonio Carlos Sanches, que estava no posto desde 2019 e anunciou, na semana passada, que passaria a se dedicar a projetos pessoais.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte