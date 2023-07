Grupo Guanabara comemora o Dia do Motorista, nesta terça (25), nas cinco regiões do país

Homenagem aos trabalhadores foi realizada em parceria com o Sest Senat e Sesi

ARTHUR FERRARI

Nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, quando se comemora o Dia do motorista, O Grupo Guanabara realizou homenagens voltadas a seus funcionários em todas as cinco regiões do Brasil, onde a empresa atua.

Os colaboradores foram homenageados com entrega de presentes, orações e cultos ecumênicos em diversas religiões, além de café da manhã e atividades em parceria com o sest senat e sesi.

De acordo com a Guanabara, a valorização do profissional do volante é uma prioridade no grupo, que tem seu programa de medicina do sono para condutores, certificados com selo de qualidade ISO, o que mostra o zelo pelos colaboradores.

As famílias dos motoristas ainda recebem instruções e informações valiosas para contribuir com a qualidade do descanso e alimentação dos profissionais quando estão em casa.

Vale ressaltar que o grupo agrega as marcas UTIL, Sampaio, Brisa, Real Expresso, Rápido Federal e Expresso Guanabara, empregando 2200 motoristas por todo o país.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte