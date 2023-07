Gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos nos ônibus e metrô do DF vira lei e já está em vigor

Com 65 anos ou mais, benefício já era concedido e continua valendo; Nos dois casos, basta apresentar documento oficial e original com foto na hora do embarque

ADAMO BAZANI

Passageiros com idades entre 60 e 64 anos já podem embarcar gratuitamente nos ônibus no Distrito Federal e no sistema de metrô.

O govenador Ibaneis Rocha sancionou a lei 7.298, de autoria do deputado Chico Vigilante, que garante o benefício. A publicação ocorreu nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, no Diário Oficial.

Com 65 anos ou mais, a gratuidade já era concedida por Lei Federal (Estatuto do Idoso) e continua valendo.

Nos dois casos, basta apresentar documento oficial e original com foto na hora do embarque.

É possível, de acordo com a lei, acessar o ônibus por qualquer uma das portas.

Pessoas com deficiência e acompanhantes também têm o direito de entrar por qualquer uma das portas.

Fica instituída a obrigatoriedade da admissão por qualquer porta dos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF aos passageiros legalmente identificados como pessoa idosa com idade igual ou superior a 60 anos, bem como às pessoas com deficiência e seus acompanhantes, mediante apresentação do documento oficial com foto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes