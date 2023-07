Evento da ATP, em Porto Alegre (RS), homenageia profissionais do transporte coletivo de passageiros

Foram 29 premiados ao todo em evento realizado no auditório do Sest Senat nesta terça-feira (25)

Para homenagear o trabalho dos profissionais do transporte coletivo por ônibus de Porto Alegre (RS), a ATP – Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre promoveu nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, a terceira edição do Prêmio Reconhecimento ATP.

Foram 29 premiados ao todo, contemplando as onze empresas privadas, a empresa pública Carris, os quatro consórcios e a ATP.

O evento, realizado no auditório do Sest Senat, contou com a presença de autoridades e empresários do setor. Os premiados receberam troféu e diploma de honra ao mérito entregues pelos diretores e gestores de suas instituições.

“Hoje é dia de homenagear nossa maior força. Nossa força não está nas máquinas, está nas pessoas”, destacou a presidente da ATP, Tula Vardaramatos.

Após a fala, Tula convidou todos a assistirem um vídeo gravado especialmente para a data. Estrelando a produção está o motorista David Junior dos Santos. O vídeo pode ser conferido em todas as redes sociais da entidade @cartaotri.

Homenageados:

ATP

Sandro Sleimon – Gerente de Compras e Infraestrutura Patrimonial

Consórcio Mais

Ramiro Paulo da Silva – Fiscal

Empresa Gazômetro

Cláudio da Silva Costa – Motorista

Flávio Francisco Campos – Encarregado de Recursos Humanos

Empresa Sudeste

Ricardo Cardone Bueno – Encarregado de Almoxarifado

Rosalino da Silva Martins – Motorista

Consórcio Via Leste

Luiz Fernandes Viana Alves – Fiscal

Empresa Presidente Vargas

Everton Rodrigues de Morais – Motorista

Luiz Antônio Vieira da Silveira – Cobrador

Empresa VAP

Antônio Carlos Feijó da Silva – Gerente de Tráfego

Eduardo Nunes de Lima – Arrecadador

Consórcio Mob

Everton da Rosa Taborda – Supervisor de Fiscalização

Empresa Navegantes

Maicon Vieira Gomes – Motorista

Paulo Roberto Locatelli – Motorista

Empresa Nortran

José Elenir Nunes – Motorista

Adriano Brizolara da Rosa – Assessor Recebedoria

Empresa Sopal

Patrícia Hoffmeister Rossi – Secretária

João Pedro Lopes – Motorista

Consórcio Viva Sul

Paulo Ricardo de Souza Dias – Planejamento

Empresa Belém Novo

Luiz Cacildo dos Santos – Motorista

Paulo Roberto Pereira Lopes – Cobrador

Empresa Restinga

Roseleine Vidal Correa – Cobradora

Wagner Rodrigues Dias – Motorista

Empresa Trevo

Zenar Pereira de Campos – Motorista

Joel Carvalho da Silva Junior – Cobrador

Empresa VTC

José Eleson da Silva Pereira – Motorista

Nelson Antônio Crestani – Comprador Manutenção

Carris

Valdir da Silva –Despachante da Operação

Dariane Martins Erig – Agente Administrativo

