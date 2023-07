DIA DO MOTORISTA: Condições de saúde, de trabalho e uma péssima representação da categoria causam déficit no setor

Cada vez menos pessoas estão cultivando o sonho de dirigir como profissão

ADAMO BAZANI

Entidades relacionadas aos transportes e empresas têm constatado que cada vez menos pessoas estão querendo se tornar motoristas profissionais, principalmente de caminhões e ônibus. Representações de transportadores de cargas e passageiros e do setor de educação e treinamento apontam que faltam no mercado brasileiro em torno de 50 mil motoristas de ônibus e caminhões capacitados, a exemplo Sest/Senat (capacitação), Abrati (ônibus rodoviários), NTU (ônibus urbanos), SETCESP (caminhões), entre outras.

Além das questões salariais e de benefícios diretos, há três aspectos que têm desanimado as pessoas a se tornarem ou a continuarem sendo motoristas: Condições de Saúde, Condições de Trabalho e Baixa Representatividade pelos sindicatos de trabalhadores.

Hoje, 25 de julho, parabéns aos motoristas. Mas o que comemorar?

Uma profissão essencial para o desenvolvimento País, seja no transporte de cargas como de passageiros, não está tendo o reconhecimento que merece e isso ajuda a explicar este déficit de trabalhadores.

– Condições de Saúde: Os relatos são assustadores: obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, síndromes de cunho psiquiátrico são realidade entre os condutores. De acordo com o Ministério de Previdência Social, o nível de afastamento de profissionais da direção, em média, é maior que de outras categorias, estando na faixa de policiais, controladores de voo, jornalistas e profissionais da Saúde (no caso dos trabalhadores em Saúde, houve uma explosão de afastamentos por causa do trabalho e tensão que a covid-19 causou).

– Condições de Trabalho: As condições inadequadas de trabalho explicam em grande parte as condições de Saúde. A questão de longas jornadas é apenas uma delas. Há também os fatores de como se dão estas jornadas. O estresse de cumprimento de horários cada vez mais apertados, baixos valores de fretes (no caso dos caminhoneiros), o dirigir e cobrar (dupla função dos motoristas de ônibus), falta de prioridade ao transporte coletivo no espaço urbano, passageiros cada vez mais estressados e um trânsito desrespeitoso são algumas das principais queixas dos condutores. Isso explica, em parte, os altos índices de acidentes envolvendo ônibus e caminhões e as constantes reclamações de passageiro.

– Representatividade: Motoristas, em geral, se sentem mal representados ou nada representados pelos respectivos sindicatos de trabalhadores. Sindicalistas cada vez mais ricos (carrões, fazendas, mansões, haras, iates) e trabalhadores cada vez mais pobres. O motorista ralando todo o dia honestamente e constantemente surgindo notícias de sindicalistas presos e investigados por fraude em arrecadação, desvios e até homicídios. Sindicatos que sequer dão uma posição sobre uma campanha salarial e propostas mais interessantes para as empresas que para os trabalhadores. Líderes de categoria que mais defendem políticos que os representados são personagens claras deste desvirtuamento sindical.

O Dia do Motorista é um dia de Homenagem, mas, infelizmente, de pouca comemoração.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes