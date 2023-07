ANTT autoriza reajuste de pedágio na BR-153/SP a partir desta sexta (28)

Tarifa básica passa de R$ 8,00 para R$ 8,90 nas cidades paulistas de Onda Verde, José Bonifácio, Lins e Marília

ALEXANDRE PELEGI

A Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Público) publicou nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, a Deliberação nº 229 em que autoriza o reajuste de pedágio nas praças referentes ao trecho concedido da BR-153/SP – Divisa MG/SP – Divisa SP/PR, explorados pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S/A.

Com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 18 de dezembro de 2020, a Tarifa Básica de Pedágio Reajustada, após arredondamento, para a categoria de veículo 1, passa dos atuais R$ 8,00 para R$ 8,90.

Os novos valores (abaixo a tabela completa) passam a valer a partir desta sexta-feira, 28 de julho de 2022.

O trecho mantido pela Transbrasiliana possui praças de pedágio nos municípios paulistas de Onda Verde, José Bonifácio, Lins e em Marília.

TRIUNFO

Em setembro de 2014, a Triunfo Participações e Investimentos S.A. firmou contrato de compra e venda para a aquisição de 100% das quotas da empresa detentora de 100% do capital social da Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.. Dessa forma, desde 5 de janeiro de 2015, o trecho paulista da rodovia BR-153 passou a ser Triunfo Transbrasiliana.

A concessionária administra o trecho de 321,6 quilômetros de extensão da BR-153 (Transbrasiliana) no estado de São Paulo. Iniciando no município de Icém, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, e terminando na cidade de Ourinhos, divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, a rodovia passa por 22 municípios. No município de Marília (SP), 25,2 quilômetros estão sob responsabilidade da Concessionária Entrevias (SP-333) e Concessionária Eixo SP (SP-294).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes