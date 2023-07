ViaMobilidade inicia operações de novo Centro de Controle Operacional

Primeiras semanas serão em sistema híbrido com o uso de novas e estruturas em prédio da CPTM



WILLIAN MOREIRA



A ViaMobilidade finalizou neste final de semana dos dias 22 e 23 de julho de 2023, a transição de sistemas para o seu novo Centro de Controle Operacional (CCO) em Presidente Altino.



A estrutura será utilizada para a coordenação das operações ferroviárias das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, estando a construção deste espaço prevista em contrato de concessão.



No novo edifício a concessionária pode não só acompanhar a circulação de cada trem, mas verificar a situação em estações, pátio de trens e várias outras.



Nas primeiras semanas os trabalhos devem ser desempenhados de maneira híbrida, ou seja, com o sistema novo em uso, mas também o atual existente na estação Brás, onde é compartilhado o espaço com trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e suas operações.



Segundo a ViaMobilidade, a área de ouvidoria onde os passageiros podem enviar suas reclamações também funcionará no novo CCO, resultando em maior agilidade no atendimento.



Leia a nota a seguir:



”A ViaMobilidade informa que o processo de transição para o novo Centro de Controle de Operação localizado no Pátio Presidente Altino, em Osasco, está em andamento. Para garantir estabilidade e segurança nesta fase de transição, o processo de controle da operação ocorrerá de forma híbrida, ainda compartilhado com o CCO da Estação Brás, em São Paulo, onde as linhas 8 e 9 são monitoradas desde o início da concessão. Com a mudança, o novo CCO passará a integrar agora a área de ouvidoria, o que resultará em maior agilidade no atendimento aos passageiros.”



Como o Diário do Transporte mostrou no começo deste mês, o processo para o uso das novas instalações já estava em andamento.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/07/05/viamobilidade-vai-inaugurar-em-breve-seu-proprio-centro-de-controle-de-trens/



Willian Moreira para o Diário do Transporte