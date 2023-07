ViaMobilidade cria serviço expresso e semi-expresso para atender o público do The Town em setembro

Tarifa praticada será diferente do habitual pago pelo passageiro, com preços variando entre R$ 15 a R$ 40



A ViaMobilidade, concessionária operadora das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens urbanos em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, a criação de um novo serviço especial de atendimento, voltado ao público que irá ao Festival The Town em setembro.



Este serviço consiste em um trem expresso e outro semi expresso, com funcionamento para todos os dias do evento e partidas em horários específicos.



O serviço expresso terá como embarque as estações Barueri, da Linha 8-Diamante, e Pinheiros, da Linha 9-Esmeralda, com passagem de ida e volta no valor de R$ 40,00



Já o semi expresso é um serviço com paradas em algumas estações, permitindo o passageiro embarcar nas estações Barueri, Carapicuíba, Osasco, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi e Santo Amaro, pagando R$ 15,00 pela viagem de ida e volta.



Para as duas modalidades de “passaporte”, nome dado ao bilhete especial pela concessionária, o ponto final para o desembarque é a estação Autódromo, localizada a 700 metros de Interlagos, onde acontecerá o The Town.



Quem desejar comprar essa passagem, deve acessar o site especial, no endereço https://passaporte.viamobilidade.com.br/ onde o cliente receberá uma pulseira NFC e um QR Code para diferenciar este, do passageiro comum.



“Com os serviços de trens expressos e semi expressos, a ViaMobilidade proporciona uma experiência imersiva aos fãs do The Town, que já vão entrar no clima do evento desde o trajeto. Os passageiros terão um espaço exclusivo para embarque na plataforma e estarão a bordo de um trem caracterizado para o festival. Além disso, esta é a alternativa mais rápida e sustentável para chegar ao Autódromo de Interlagos nos dias dos shows”, afirma o presidente da CCR Mobilidade, Marcio Hannas em nota para a imprensa.



Segundo a ViaMobilidade, não haverá impactos no atendimento dos trens regulares das linhas 8 e 9 nos dias do festival.



Além disso, nestes dias de setembro as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda funcionarão por 24 horas, fruto da parceria do The Town com o Grupo CCR.



Veja a seguir como será o serviço de acordo com a concessionária.



Serviço Expresso



– Serão trens exclusivos, com embarque no sentido de ida em horários e estações pré-determinadas e retorno conforme chegada na Estação Autódromo, também em horários pré-determinados.



– As passagens para os serviços especiais poderão ser adquiridas antecipadamente por meio do site Passaporte Mobilidade.



– A validação das passagens será separada da validação do serviço regular, através de meios específicos, que não os bilhetes usuais (por exemplo QRCode, pulseira NFC).



– Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança das estações, especialmente treinados.



– O embarque será separado dos serviços regulares, em áreas designadas nas plataformas das estações selecionadas, não interferindo no embarque dos passageiros nos serviços regulares.



– Os tempos de viagem serão reduzidos, dada a menor quantidade de paradas. Os veículos serão devidamente identificados para os serviços especiais.



– O serviço expresso é previsto para acontecer utilizando vias das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, com estações de embarque em Barueri, da Linha 8, no município de Barueri, e Pinheiros, da Linha 9, no município de São Paulo, com desembarque na Estação Autódromo da Linha 9.



– Nas duas estações serão designadas áreas de pré-embarque para acomodação dos passageiros que vão ao The Town e orientação para o acesso à plataforma e ingresso nos trens especiais.



– As partidas dos trens expressos da Estação Barueri e da Estação Pinheiros com destino à Estação Autódromo serão feitas com intervalo de 60 minutos.



– O serviço expresso será ofertado a partir das 12h e contará com, no máximo, 9 viagens de ida (previsão da viagem final de Barueri com partida às 20h).



– As passagens deverão ser adquiridas antecipadamente, com horário marcado na ida, conforme oferta de serviços.



– Não haverá interferência na operação regular dos serviços das Linhas 8 e 9, que vão operar pelo período de 24h nos dias do evento.



Serviço Semi Expresso



– O serviço semi expresso será um serviço de transporte de passageiros em viagens de ida e volta em trens exclusivos, com operação restrita aos dias que acontecem o festival, pelo período das 11h30 (primeira partida) até às 4h (última partida) em trens devidamente identificados, com áreas de embarque pré-definidas e separadas do serviço regular.



– As passagens deverão ser adquiridas antecipadamente, com horário marcado na ida, conforme oferta de serviços. É previsto para acontecer utilizando as Linhas 8 e 9, com estações de embarque em: Barueri, da Linha 8, no município de Barueri. Carapicuíba, da Linha 8, no município de Carapicuíba. Osasco das Linhas 8 e 9 no município de Osasco, e Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi e Santo Amaro da Linha 9, no município de São Paulo, com desembarque na Estação Autódromo da Linha 9.



– O serviço semi expresso tem por objetivo dar maior permeabilidade aos serviços especiais e atender regiões estratégicas da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo municípios de maior demanda, além de áreas de hotelaria e grande fluxo de turistas, como a região da Vila Olímpia e Av. Luis Carlos Berrini, no município de São Paulo.



– As partidas dos trens do serviço semi expresso serão feitas com 30 minutos de diferença em relação ao serviço expresso. Serão ofertadas, no máximo, 9 viagens semi expressas a partir das 11h30 (com previsão da viagem final de Barueri com partida às 19h30).



– Na volta para casa do The Town, os pontos de parada serão nas estações Barueri, Carapicuíba, Osasco, Pinheiros, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi e Santo Amaro.



– Além disso, será definida uma estratégia de separação de fluxos e acesso dos passageiros na Estação Autódromo da Linha 9, separando o acesso dos usuários dos serviços especiais e do serviço regular, reduzindo inclusive a pressão nos pontos de validação de bilhetes de transporte na linha de bloqueios.



– Adicionalmente, será realizada uma campanha nos canais oficiais da ViaMobilidade Linhas 8 e 9 e estações do sistema para aquisição antecipada de bilhetes de transporte para o serviço regular, dada a indisponibilidade de venda de bilhetes de transporte no período entre 00h e 4h.



O The Town acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em uma área de 360 mil m2, que será totalmente renovada.



A previsão é de um público estimado em 500 mil pessoas para acompanhar até 235 horas de música e atrações.





Willian Moreira para o Diário do Transporte