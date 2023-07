São Cristóvão, de MG, adquire três ônibus Paradiso G8 1200, diz Marcopolo

Veículos são de chassis Scania

ADAMO BAZANI

A Marcopolo informou nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, que a Viação São Cristóvão adquiriu três unidade do modelo de ônibus Paradiso 1200, da oitava geração.

Segundo a encarroçadora, cada veículo possui 42 lugares em poltronas semileito, acessibilidade por elevador central, tomadas USB para carregamento de celulares em cada poltrona, entre outros itens de conforto e segurança.

Os chassis são Scania que seguem as atuais normas de redução de poluição Euro 6.

Com sede em Divinópolis (MG), a São Cristóvão atua em linhas rodoviárias regulares intermunicipais e interestaduais e também em fretamento.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Veja mais fotos:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes