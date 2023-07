Prefeitura de São José dos Campos (SP) implementa uso de energia solar que contribuirá com operação da Linha Verde do VLP

Estimativa é que economia no pagamento chegue a 50% quando operação ser somada a usina de biogás e compra de energia do Mercado Livre

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) irá implementar o uso de energia solar na Linha Verde do VLP (Veículo Leve sobre Pneus) e nos prédios públicos do município, vinda de uma fazenda de módulos fotovoltaicos em Cachoeira Paulista, que possui 11 mil metros quadrados de placas solares.

O local em questão é gerenciado pela empresa Capua Engenharia, que venceu o processo de concessão.

A mudança contribuirá diretamente com a economia no consumo de eletricidade, estabelecendo um desconto inicial de 26,4% nos valores que começarão a ser descontados em agosto, referentes às contas da operação da Linha Verde do VLP e de 43 prédios públicos.

Além da alternativa com painéis solares, também será iniciado o funcionamento de uma usina de biogás e a compra de energia do Mercado Livre, mais barata que a da concessionária.

Estima-se que a economia no pagamento do consumo chegará bem próximo de 50%.

