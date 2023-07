Pontos de ônibus em Contagem (MG) são desatendidos a partir desta segunda (24), durante desvios de trânsito

Mudanças acontecem durante obras de redimensionamento da rede de drenagem no local

A Prefeitura de Contagem (MG) anunciou que a partir desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, alguns pontos de ônibus do transporte coletivo municipal são desativados durante desvios de trânsito próximo à avenida Pio XII, no bairro Água Branca, durante obras de redimensionamento da rede de drenagem no local.

De acordo com a prefeitura, as interdições serão totais nos dois sentidos, entre a via Expressa de Contagem e a avenida Teleférico.

A recomendação da Transcon (Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem), é que quem vai utilizar o transporte coletivo na região fique atento aos horários.

Os passageiros podem acompanhar linhas e horários através do aplicativo Sigabus, disponível para Android e IOS

As obras serão finalizadas até 23 de novembro.

Confira sugestões de desvios de trânsito e alternativas aos pontos desatendidos:

Sentido bairro Água Branca

Acesso pela Via Expressa, rua Liberdade, rua Joaquim Camargos, rua Curral Del Rey, rua Ângela, rua Nossa Sra. de Fátima.

Sentido Via Expressa

Acesso pela avenida Teleférico, alça de acesso da Via Expressa para avenida Babita Camargos sentido Contagem.

Transporte coletivo municipal

Atendimento da linha 0403 (Novo Progresso/Cidade Industrial/Centro)

Os pontos de embarque e desembarque que estiverem no trecho das obras, serão desativados e estarão sinalizados para que os usuários possam se deslocar para o ponto mais próximo. As alterações, em tempo real, poderão ser consultadas no aplicativo Sigabus.

Pontos desativados

1- Rua Joaquim Camargos, altura do nº 85

Ponto de atendimento mais próximo:

Rua Joaquim Camargos, esquina com rua Curral Del Rey

2 – Avenida Sete, altura do nº 15

Ponto de atendimento mais próximo:

Rua Joaquim Camargos, esquina com rua Curral Del Rey

3 – Rua AO, altura do nº 115

Ponto de atendimento mais próximo:

Avenida Teleférico, altura do nº 608

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte