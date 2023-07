Motorista de ônibus municipal sofre mal súbito e coletivo bate de frente com carro na Avenida Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo

Acidente aconteceu na manhã desta segunda (24), no sentido bairro

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da linha 1720/21 – Vila Sabrina/Metrô Tucuruvi colidiu de frente com um veículo de passeio na Avenida Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 24 de julho de 2023.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo sofreu um mal súbito, deixando o veículo fora de controle. O homem ficou inconsciente e foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Salvalus.

Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da capital, em nota enviada ao Diário do Transporte, seu Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência que envolveu o ônibus de prefixo 2 6101, da Norte Buss.

Veja a nota da SPTrans:

O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) da SPTrans está apurando a ocorrência das 9h desta segunda-feira (24), na Avenida Tucuruvi, 868, sentido bairro, no Tucuruvi, envolvendo o ônibus de prefixo 2 6101, da linha 1720/21 Vila Sabrina – Metrô Tucuruvi, da Norte Buss. Um Boletim de Ocorrência foi registrado: BO/PM 5969/2023

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e, desde março, realizou medidas como a intensificação da fiscalização dos itens de segurança, a atualização do treinamento dos mais de 30 mil motoristas e a determinação de lacres que impeçam a violação dos bloqueadores de porta.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte