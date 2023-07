Linha 8-Diamante funciona com maiores intervalos entre esta segunda (24) e sexta-feira (28)

Alterações acontecem fora dos horários de pico



WILLIAN MOREIRA



A circulação dos trens da Linha 8-Diamante em São Paulo terá mudanças em determinados horários nesta semana, entre os dias 24 e 28 de julho de 2023.



A concessionária ViaMobilidade, informou que entre a segunda e quarta as alterações acontecem durante o dia e na quinta e sexta, na parte da noite no final da operação comercial.



Veja a seguir:



De segunda (24) a quarta-feira (26), das 9h30 às 15h30, os intervalos serão de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda.



Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), das 23h à 0h, os intervalos serão de 20 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte