Estudantes de Guarujá (SP) podem realizar cadastro para Passe Livre no sistema de transporte a partir desta segunda (24)

Inscrições seguem até a próxima sexta (28) e podem ser realizadas pela internet ou secretaria das escolas em que os alunos estejam matriculados

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, começa a terceira fase de cadastros para o Programa Passe Livre em Guarujá (SP), desta vez para estudantes da região.

O benefício garante gratuidade na tarifa do sistema de transporte coletivo municipal. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Guarujá no máximo até a próxima sexta-feira (28), quando se encerram as aplicações, preencher o formulário e anexar os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço (água, luz, telefone, internet, IPTU) em nome do estudante ou responsável, comprovante de renda familiar e declaração de matrícula.

No caso dos alunos que farão pela primeira vez a aplicação, é necessário o envio de uma foto 3×4. Já aqueles que, por alguma razão, tiveram o pedido negado, devem fazer novamente toda a inscrição.

Para estar apto ao benefício, o público necessita cumprir estes requisitos: ser estudante a partir do 1º ano do Ensino Fundamental; estar frequentando a Educação de Jovens e Adultos (EJA); estudar nas redes estadual, municipal ou particular; residir no Guarujá; ter renda familiar até quatro salários mínimos; e a distância entre a residência e escola ser maior que 1 quilômetro.

Segundo o presidente da Comissão do Passe Livre pela Seduc (Secretaria de Educação), os cadastros poderão ser realizados pela internet ou na secretaria da escola em que o estudante estiver matriculado.

Anteriormente, a segunda fase de cadastros, feita em março, contou com cerca de 1.352 solicitações, sendo 864 aprovados.

