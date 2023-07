Estações do Metrô de São Paulo recebem ações de vacinação contra Covid-19 e Influenza

Atendimento será gratuito entre os dias 24 e 31 de julho



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, a “Campanha de Vacinação de Influenza e Covid-19” em várias estações, oferecendo de forma gratuita a imunização contra o coronavírus e gripe.



A campanha seguirá até o dia 31 de julho, em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.



As estações contempladas com o atendimento são Jabaquara e Tucuruvi da Linha 1-Azul, Sacomã da Linha 2-Verde, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Marechal Deodoro, República e Vila Matilde da Linha 3-Vermelha e Vila Prudente e São Mateus da Linha 15-Prata.



Com a iniciativa, é esperado um aumento na cobertura da imunização, beneficiando pessoas que devido ao horário de trabalho, não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde para serem vacinadas.



Veja a seguir as informações sobre os dias de atendimento e horários.



Local: Estações Jabaquara e Tucuruvi da Linha 1-Azul; Sacomã da Linha 2-Verde, Tatuapé e Vila Matilde da Linha 3- Vermelha e Vila Prudente da Linha 15-Prata.

Data – 24 a 28/07

Horário – das 8h às 18h



Local – Estações Marechal Deodoro e República da Linha 3-Vermelha

Data – 24 a 28/07

Horário – 9h às 17h



Local – Estações Corinthians-Itaquera da Linha 3-Vermelha e São Mateus da Linha 15-Prata

Data – 24,26, 28 e 31/07

Horário – 9h às 19h.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte