Derrite promete reforço na segurança em estações de trem e metrô no centro de São Paulo

Medida informada em coletiva se deve a frequência de furtos e roubos a passageiros na região, incluindo as proximidades da área da “cracolândia”



WILLIAN MOREIRA



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, durante coletiva de imprensa para atualizar o andamento de ações policiais para combater o tráfico de drogas e a criminalidade no centro da capital paulista, medidas para aumentar a segurança no local.



Entre as medidas estão o aumento do policiamento com rondas e a presença policial, além da divulgação semanal de dados das ocorrências registradas nas delegacias de número 3º e 77º. As áreas compreendem ocorrências nas estações Marechal Deodoro, Anhangabaú, São Bento, Santa Cecília, Luz e República, com as duas últimas contabilizando a maior concentração de registros criminais.

Entre as ocorrências registradas há casos de roubos e furtos de pessoas, com dois pontos críticos, sendo eles a saída da Rua Brigadeiro Tobias, na estação Luz, e o acesso à Praça da República, na estação de mesmo nome, tanto durante a manhã quanto a noite, horários em que a circulação de pessoas é grande.



Sobre a grande frequência de crimes cometidos na região, o secretário Derrite afirmou ser importante a análise semanal das informações, dizendo que uma atenção adicional a estes pontos será prestada, destacando o uso da Guarda Municipal, maior presença da Polícia Militar e até a Atividade DEJEM, que é a contratação de policiais em dias de folga para aumentar o policiamento, algo já desempenhado em estações do Metrô e CPTM.



“Primeiro ponto importante é a transparência. Nós adotamos a transparência desde a sua gestão. Os dados estão lá no site da Secretaria de Segurança Pública. Segundo ponto, essa análise semanal é importante justamente por isso. Oh está tendo neste ponto aqui está tendo um aumento então é lá que a gente tem que focar, fazer uma operação intensiva de policiamento, colocar a atividade Dejem, falar com a guarda municipal. Parceria com as outras secretarias. Não vejo problema nenhum também. Vamos intensificar o trabalho nessas regiões.”, disse Guilherme Derrite.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte