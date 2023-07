Abrati comemora Dia do Motorista com campanha nas redes sociais e lembrete da importância e responsabilidade dos profissionais por trás do volante

“É preciso defender a profissão dos riscos da uberização do trabalho dessa categoria, cujos prejuízos podem ser devastadores”, comenta porta-voz da associação

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste dia 25 de julho de 2023 é comemorado o Dia do Motorista, e com isso em mente, a Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros) busca destacar a importância dos profissionais que comandam os ônibus através da nova campanha nas redes sociais (@juntosabordo).

Em média, cada motorista é responsável pelo sustento de quatro pessoas, e companhias rodoviárias interestaduais empregam cerca de 60 mil profissionais, fazendo com que a atuação deles se estenda a algo em torno de 240 mil pessoas.

“Queremos enfatizar a importância da garantia dos direitos e condições de trabalho que o profissional condutor necessita para realizar o trabalho com segurança e tranquilidade, o que fornece ainda à sua família suporte financeiro e cuidado. Além do mais, é preciso defender a profissão dos riscos da uberização do trabalho dessa categoria, cujos prejuízos podem ser devastadores quando se transporta até 60 pessoas”, comenta Letícia Pineschi, conselheira e porta-voz da Abrati.

A executiva ressalta que conquistas da categoria como carteira assinada, jornadas adequadas, descanso, férias remuneradas, capacitação, monitoramento da saúde e um centro de controle operacional que oferece apoio ao profissional em tempo real, 24 horas por dia, devem ser comemoradas.

“Essas conquistas traduzem-se em ganhos reais para passageiros e empresas operadoras do transporte no setor. No entanto, elas vêm sendo ameaçadas com o crescimento do transporte interestadual clandestino de passageiros, que, além de aumentar em quatro vezes a letalidade dos acidentes segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), traz consigo a precarização do trabalho do motorista.”

A Abrati relembra que as empresas do setor de transporte rodoviário oferecem aos motoristas benefícios como programas de reciclagem constantes, apoio psicológico, planejamento financeiro, entre outros cursos.

