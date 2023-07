Serviço 710 não opera neste domingo (23) até 20h e trens não param na estação Prefeito Saladino em Santo André até 16h30

Alterações ocorrem mais uma vez por causa de obras

ADAMO BAZANI

Entre 07h e 20h, deste domingo, 23 de julho de 2023, o Serviço 710 – que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás – fica suspenso para a execução de obras na via permanente e rede aérea.

Neste período, a alternativa é utilizar na Estação da Luz, a Linha 7-Rubi (Jundiaí-Luz) na plataforma 1 e a Linha 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra) na plataforma 2. Após as 20h, a circulação do Serviço 710 retoma normalmente.

No trecho da linha 10-Turquesa, das 08h às 16h30, os trens param na plataforma com destino à Estação Luz. Desta forma, o passageiro que vem de Rio Grande da Serra e quer desembarcar no local deve seguir até Utinga e retornar. Já quem embarca na estação e quer seguir para a Luz precisa embarcar na plataforma oposta, seguir até a Estação Santo André e retornar.

Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a interdição é necessária para a realização de obras no sistema de energia, como rede aérea e instalação e retirada de postes.

