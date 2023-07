Monotrilho não opera em trecho até 18h deste domingo (23) na zona Leste de São Paulo e ônibus atendem

Motivo é prosseguimento de manutenção de equipamento de mudança de via

ADAMO BAZANI

O monotrilho da linha 15-Prata da zona Leste de São Paulo não opera até por volta de 18h deste domingo, 23 de julho de 2023, entre as estações Vila União e Vila Prudente.

O motivo é o prosseguimento de manutenção de equipamento que permite com que os trens mudem de via. Segundo a Companhia do Metropolitano, no monotrilho este tipo de manutenção é mais trabalhoso que em metrô.

Neste trecho, o atendimento é feito no período por ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência).

Para fazer a transferência entre as linhas 15-Prata e 2-Verde, o passageiro deverá retirar uma senha na estação Vila União para prosseguir pelo PAESE e ter acesso à Linha 2-Verde sem pagar novamente. Já quem está na Linha 2, deverá retirar a senha na estação Vila Prudente, acessar o PAESE embarcando na Linha 15 a partir da estação Vila União.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes