Estações da SuperVia ficam fechadas para manutenção neste domingo (23)

Além disso, é necessário fazer transferência entre trens em Mercadão de Madureira

ADAMO BAZANI

Por causa de manutenções de trilhos e fiação, diversas estações operadas pela SuperVia, no Rio de Janeiro, ficam fechadas em parte neste domingo, 23 de julho de 2023.

Veja como é o esquema informado pela concessionária.

Trens do ramal Japeri sentido Central do Brasil não farão parada nas estações Oswaldo Cruz, Marechal Hermes e Prefeito Bento Ribeiro

No domingo (23/07), das 9h às 18h, faremos serviços de manutenção de via e os trens do ramal Japeri sentido Central do Brasil não farão parada nas estações Oswaldo Cruz, Marechal Hermes e Prefeito Bento Ribeiro. Os passageiros interessados em desembarcar nessas estações deverão realizar transferência na estação Madureira para trens sentido Santa Cruz.

Trens para Japeri não farão parada na estação Oswaldo Cruz

Neste domingo (23/07), das 9h às 18h, faremos serviços de manutenção de via e os trens para Japeri não farão parada nesta estação. Os clientes interessados neste local, deverão desembarcar na estação Bento Ribeiro e realizar a transferência para trens do ramal Santa Cruz com destino à Central do Brasil.

Transferência entre trens em Mercadão de Madureira

No domingo (23/07), das 10h às 16h, faremos serviços de manutenção de rede aérea e por este motivo, os clientes precisarão realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir até os terminais.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes