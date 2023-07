Ubatuba (SP) renova por um ano contrato do transporte coletivo com a Verdebus

Concessão, válida por 10 anos, se encerrou em julho; prorrogação visa dar tempo à prefeitura para realizar procedimento licitatório

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Ubatuba, no Litoral Paulista, prorrogou por um ano o contrato de concessão do transporte coletivo com a empresa Transportes Cidade de Ubatuba LTDA, a Verdebus.

O extrato do aditamento foi publicado no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira, 21 de julho de 2023.

Assinado em 10 de julho, a VerdeBus segue como concessionária dos serviços de ônibus da cidade no período de 26 de julho de 2023 a 25 de julho de 2024.

A empresa atua em Ubatuba desde 2003, com contratos de 10 anos. Em 2013, o contrato foi prorrogado por igual período.

A prorrogação dará tempo à prefeitura para realizar o processo licitatório para um novo período de concessão dos serviços.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes