Transporte público de Vitória da Conquista (BA) tem mudanças neste domingo (23)

Alterações em alguns itinerários acontecem devido concurso público



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Vitória da Conquista (BA) informou que neste domingo, 23 de julho de 2023, algumas linhas de ônibus estão definidas para atender de forma especial os passageiros.



A medida se deve à realização do concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia.



De acordo com a Semob, as linhas D30, D32, D33, D34, D35 e D36 estão programadas para operar com horários de sábado e também com atendimento especial às 5h45 sentido Fainor, 13h10 saindo da Fainor sentido Centro. Assim como 12h40 sentido Fainor, e 18h10 saindo da Fainor sentido Centro.



Já a linha D44 irá atender a FTC das 06h às 18h.



Na segunda-feira (24) o atendimento do transporte como um todo será normal, seguindo a tabela de horários do dia.



Willian Moreira para o Diário do Transporte