Santa Maria (RS) marca audiência pública sobre licitação do transporte coletivo para (09) de agosto

Participantes podem apresentar críticas ou sugestões ao novo edital que será publicado



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Santa Maria (RS) informou publicamente que em 09 de agosto de 2023 realizará a audiência pública para debater o novo modelo de transporte público municipal.



Previsto para acontecer às 18h, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria (Rua Vale Machado, 1.415 – Bairro Centro), o encontro é a oportunidade para as pessoas apresentarem sugestões e expressarem sua opinião sobre a questão.



A audiência acontece após a prefeitura realizar várias reuniões em bairros da cidade.



Durante a audiência pública, serão apresentadas as condições gerais que devem orientar o processo de licitação da exploração do sistema de transporte coletivo.



Este novo contrato possui novidades em relação ao anterior, como 20 linhas de ônibus, a unificação das tarifas urbanas e distritais (não haverá mais diferença de preço entre os ônibus das zonas urbanas e rurais), a quantidade de ônibus que terão ar-condicionado (prevista em no mínimo 30% da frota), a idade média dos ônibus, que será de 8 anos, e a quantidade de cobradores exigidos: de 25% a 28% dos ônibus, nas linhas mais demandadas e nos horários de pico.



Além disso, a bilhetagem incluirá novas formas de pagamento da tarifa, como o uso de cartões de débito, crédito e QR Code.



Todos os ônibus terão câmeras de videomonitoramento interno e as tecnologias estarão interligadas no chamado Centro de Controle Operacional (CCO) no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora Medianeira.



Após o processo licitatório, a empresa vencedora fechará com a prefeitura um contrato de 10 anos para a prestação do serviço.



