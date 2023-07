Monotrilho da Linha 15-Prata tem operação parcial neste sábado (24), com atendimento de ônibus do PAESE

Linha funciona somente entre Jardim Colonial e Vila União no sábado e no domingo devido a serviços de manutenção programada

ALEXANDRE PELEGI

A Linha 15-Prata do Metrô tem alterações na operação neste final de semana, 22 e 23 de julho de 2023.

Durante todo o sábado (22) e até às 18h do domingo (23), os trens do monotrilho circularão apenas entre as estações Jardim Colonial e Vila União.

Entre as estações Vila União e Vila Prudente os passageiros terão acesso aos ônibus gratuitos do sistema Paese, com acesso à Linha 2-Verde.

O Metrô de SP, responsável pela operação, informa que a alteração se deve à continuidade dos serviços de manutenção programada e melhorias,

Para fazer a transferência entre as linhas 15-Prata e 2-Verde, o passageiro deverá retirar uma senha na estação Vila União para prosseguir pelo Paese e ter acesso à Linha 2-Verde sem pagar novamente.

Já quem está na Linha 2, deverá retirar a senha na estação Vila Prudente, acessar o Paese, embarcando na Linha 15 a partir da estação Vila União.

Segundo o Metrô, no trecho paralisado “serão realizadas intervenções preventivas nos track-switches, equipamentos eletromecânicos que fazem os trens mudarem de via, com a movimentação das vigas por onde as composições circulam. As atividades serão executadas em parceria com a empresa Alstom (que compõe o Consórcio construtor do sistema monotrilho) que divide as tarefas de manutenção da via com o Metrô. Também serão implantadas melhorias nestes equipamentos para reduzir a necessidade de intervenções em manutenções futuras”.

Esses trabalhos vêm sendo feitos nos finais de semana dos meses de junho e julho, período de menor demanda, com o bloqueio da via e a retirada da energia que alimentam os trens para a segurança dos funcionários envolvidos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes