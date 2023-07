Emprego: Nova Itapemirim/Suzantur abre mais vagas para motorista de ônibus rodoviário e outras funções

São várias bases operacionais e funções

ADAMO BAZANI

A Suzantur, que opera por meio de arrendamento judicial as linhas que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Kaissara intensificou o processo de contratação de motoristas rodoviários.

Além disso, foram abertas vagas para mais funções, como mecânico de motor a diesel e eletricista.

Entre as bases com vagas preferenciais estão: Manhuaçu/Realeza, Belo Horizonte, Própria , Caratinga, Ipanema, Guarabira, Niterói, Recife, Afonso Cláudio, Cachoeiro do Itapemirim, São Paulo, Vitória e Brasília.

Em breve, serão abertas vagas para outras base.

Os interessados devem mandar currículo por e-mail, com o nome da cidade onde mora no título para o seguinte endereço eletrônicos: recrutamento.visa@suzantur.com.br

É necessário indicar no assunto do e-mail o interesse no emprego.

As exigências para motorista são ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira de condução de veículos pesados, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com EAR – Exercício de Atividade Remunerada, curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH.

Para as demais vagas, é preferencial que o candidato tenha experiência e cursos das determinadas áreas pretendidas

O regime de contratação é por CLT (carteira assinada) e a empresa “Nova Itapemirim” diz oferecer salário compatível com a função, vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde.

ENTENDA:

Contando tributos e débitos com fornecedores, bancos e trabalhadores, o Grupo Itapemirim, que estava em recuperação judicial desde março de 2016, tem dívidas que chegam a R$ 2,2 bilhões. Depois de ter o proprietário afastado, Sidnei Piva de Jesus, suspeito de crimes falimentares e gestão fraudulenta, envolvendo supostas transferências de recursos ilegais das empresas de ônibus para fundar a ITA (Itapemirim Transportes Aéreos), o Grupo Itapemirim teve a falência decretada pela Justiça em 21 de setembro de 2022.

Na decisão pela falência, o juiz João Oliveira Rodrigues Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou o arrendamento de linhas e estruturas operacionais da Itapemirim e da Kaissara para a Suzantur, empresa que atuou no ramo de fretamento e opera ônibus urbanos em quatro cidades do ABC Paulista (Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires) e no município de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo. A empresa atuava até 2020 no ramo de fretamento também (Relembre o fim da Suzantur no fretamento https://diariodotransporte.com.br/2020/06/29/exclusivo-grupo-comporte-da-breda-e-piracicabana-vai-assumir-servicos-e-onibus-da-suzantur-fretamento/ )

Contestaram o arrendamento das linhas para a Suzantur, a ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestre (sargumentando, entre outros pontos, que linhas de ônibus pertencem ao poder público e não podem ser considerados ativos de uma empresa), a Viação Garcia (empresa de ônibus rodoviários do Sul do País que tinha interesse nas mesmas linhas e que alega que ofereceu propostas melhores) e o próprio Grupo Itapemirim (administrações Sidnei Piva – último dono – e da Transconsult – que fez uma rápida intervenção nas companhias). A Associação dos Credores da Itapemirim, grupo que diz representar uma parte dos credores, também não queria que a Suzantur operasse as linhas.

O Grupo Itapemirim é formado pelas seguintes empresas:

– Viação Itapemirim S.A (CNPJ: 27.175.975/0001-07);

– Transportadora Itapemirim S.A (CNPJ:33.271.511/0001-05);

– ITA Itapemirim Transportes S.A.(CNPJ:34.537.845/0001-32);

– Imobiliária Bianca Ltda. (CNPJ: 31.814.965/0001-41);

– Cola Comercial e Distribuidora Ltda.(CNPJ: 31.719.032/0001-75);

– Flecha S.A.Turismo, Comércio e Indústria (CNPJ: 27.075.753/0001-12);

– Viação Caiçara Ltda.(CNPJ: 11.047.649/0001-84) – marca fantasia: Kaissara

A Suzantur, originária do setor de fretamento, tem como sócio principal o empresário Claudinei Brogliato.

Atualmente a empresa opera linhas urbanas nas seguintes cidades:

– Santo André (Grande São Paulo): Sistema tronco-alimentado de Vila Luzita – em caráter provisório desde 2016 porque a prefeitura ainda não lançou uma nova licitação para conceder este sistema que era operado pela Expresso Guarará. O sistema Vila Luzita, individualmente, atende a maior demanda de passageiros de Santo André;

– Diadema (Grande São Paulo): Todas as linhas municipais por concessão (aquisição das operações da Benfica e MobiBrasil);

– Mauá (Grande São Paulo): Todas as linhas municipais por concessão;

– Ribeirão Pires (Grande São Paulo): Todas as linhas municipais por concessão (aquisição das operações da Rigras);

– São Carlos (Interior de São Paulo): Todas as linhas depois de operações emergenciais com a saída da empresa Athenas Paulista em 2016. O Grupo Suzantur foi considerado vencedor na licitação do sistema em 1º de setembro de 2022, para assumir contrato de 10 anos prorrogáveis por mais 10 anos. O Grupo participou da concorrência com o nome da Rigras, de Ribeirão Pires. Em 1º de maio de 2023, entretanto, a empresa deixa de operar e assume as linhas a Sacentur (Santa Cecília Transportes e Turismo) – SOU.

O dia 04 de março de 2023, um sábado, marcou o retorno oficial da Itapemirim/Kaissara pela Suzantur por meio de arrendamento autorizado pela Justiça. A primeira viagem foi de São Paulo a Curitiba, saindo do Terminal Rodoviário do Tietê, na zona Norte de São Paulo às 7h. O Diário do Transporte acompanhou a saída do ônibus às 5h30 da garagem de Santo André, no ABC Paulista, que fica na Avenida Queirós dos Santos com a Rua Luís Pinto Fláquer, no centro, próximo da linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O primeiro ônibus de prefixo 50126 é um Marcopolo Paradiso de dois andares, com categoria leito na parte inferior e semi-leito na parte superior. O Diário do Transporte conversou com o motorista Francisco Carlos Alves, que já trabalhou por 10 anos na viação Itapemirim, ainda na administração da família de Camilo Cola, e agora está neste retorno. O profissional também atuou em grandes empresas como Gontijo e Cometa.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/04/em-primeira-mao-video-confira-o-primeiro-onibus-e-o-primeiro-motorista-que-marcam-o-retorno-da-viacao-itapemirim-kaissara-sobre-arrendamento-da-suzantur/

OS PRIMEIROS EURO 6:

A Suzantur confirmou ao Diário do Transporte de forma oficial em 14 de abril de 2023, a compra para a Itapemirim/Kaissara das primeiras seis unidades de chassis de ônibus que seguem o padrão de motores Euro 6.

Os veículos deste padrão emitem, em geral, 75% menos de poluição e conseguem ter um consumo menor de óleo diesel e um desempenho melhor em relação aos modelos da tecnologia anterior Euro 5. O novo padrão internacional se tornou obrigatório no Brasil em janeiro deste ano.

Os chassis já recebem na Marcopolo, em Caxias do Sul (RS), carrocerias do modelo Paradiso 1800 DD (de dois andares) G8 (oitava geração).

As linhas que receberão os novos ônibus ainda serão definidas.

De acordo com a companhia do ABC Paulista, as seis unidades são da marca Scania, modelo K 410 – 6X2 (três eixos, seis rodas com tração em duas delas).

A Suzantur, que possui sede em Santo André (SP), opera as linhas que eram de responsabilidade da Itapemirim/Kaissara, que faliram, por meio de arrendamento judicial.

EXCLUSIVO: Confira os novos ônibus “leito-cama” da Itapemirim que ainda estão em linha de produção na Marcopolo

Suzantur promete mais investimentos em veículos e infraestrutura e vai ampliar categoria de serviços com as unidades deste ano

Colaboraram Willian Moreira e Alexandre Pelegi

A Suzantur vai ampliar ainda neste ano de 2023 os investimentos em mais veículos e infraestrutura para retomar as operações de linhas que eram autorizadas às Viações Itapemirim e Kaissara.

A informação é da própria empresa que, na manhã deste sábado, 08 de julho de 2023, divulgou com exclusividade ao Diário do Transporte, imagens dos ônibus de dois andares com categoria leito-cama. (A solicitação é que blogs e canais de Youtube creditem a informação ao Diário do Transporte em referências sobre o material).

Vale ressaltar que não são imagens “vazadas” ou feitas sem autorização. O material foi produzido pela empresa para o Diário do Transporte.

Neste lote, como já havia antecipado a reportagem, são seis veículos. Os ônibus vão oferecer aos passageiros a categoria leito-cama; Cada veículo é configurado com oito poltronas que possibilitam reclinação total na parte inferior e 46 assentos no piso superior, do tipo semi-leito.

Na parte inferior, além de reclinação total nas poltronas, os passageiros vão contar com serviço diferenciado que oferece lanche, bebida não alcóolica, mantas, canais individuais para entretenimento por áudio e vídeo, iluminação especial entre outros itens de conforto.

Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas os seguintes itens: porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares; notebooks e outros dispositivos móveis em casa assento; apoio para descanso de pernas; regulagens em diferentes posições de reclinação entre outros.

Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as duas categorias de serviço.

As carrocerias são produzidas pela Marcopolo em Caxias do Sul (RS) e o modelo é Paradiso 1800 DD (Double Decker) – Geração 8.

Os chassis foram produzidos pela Scania, em São Bernardo do Campo (SP), modelo K410 6×2 (três eixos), no padrão Euro 6 de motores a diesel, cuja produção no Brasil se tornou obrigatória em janeiro de 2023. Este padrão internacional de emissões reduz a poluição em média em 75% em comparação com os modelos de geração anteriores Euro 5.

Este tipo de chassi, além de suspensão pneumática e controle individual de tração, oferece pacotes de segurança com atuação semiautônoma para redução de acidentes, porém, com comando total do motorist (veja mais detalhes mais abaixo)

“Ao longo de sua história, a Itapemirim sempre se destacou por oferecer serviços diferenciados, ampla gama de opções aos passageiros e viagens com conforto e segurança. Nesta nova fase da marca, tudo isso será retomado. A marca Itapemirim gradativamente vai voltar a ser uma das principais no transporte na América Latina e quem ganha com isso é o passageiro: mais serviços, mais opções e uma atuação saudável no mercardo” – promete a empresa.

As viações Itapemirim e Kaissara tiveram a falência decretada em 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão, a Justiça de São Paulo autorizou que a Suzantur, do ABC Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo, opere as linhas por meio de arrendamento por um ano renovável por mais outro.

A Suzantur diz que com os novos ônibus serão ampliadas as opções das categorias de serviços para os passageiros.

Mais ônibus zero quilômetro e seminovos serão incorporados à frota, mas as quantidades e modelos ainda terão divulgação oficial. Até lá, todas as supostas informações são especulações.

Segundo a empresa, as linhas de montagem da encarroçadora Marcopolo, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, estão a todo vapor para atender a alta demanda do mercado, reflexo ainda de antecipações de compras do ano passado por outras empresas que ainda optaram por comprar chassis Euro 5.

O Diário do Transporte mostrou nesta sexta-feira, 07 de julho de 2023, que a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) divulgou o balanço da indústria automotiva referente ao primeiro semestre do ano.

No mercado de ônibus, há duas realidades: enquanto a produção caiu 28,4%, com 9.539 chassis saindo das linhas de montagem no acumulado entre janeiro e junho de 2023, os emplacamentos subiram 54,9 %. No primeiro semestre de 2023, foram licenciados 11.322 ônibus.

Como há uma diferença de três a seis meses entre a compra dos ônibus e o emplacamento, é compreensível o fato de a produção de chassis estar em baixa, mas com filas nas encarroçadoras e alta nos emplacamentos. Muitos chassis do ano passado ainda estão recebendo as carrocerias e sendo emplacados.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/07/primeiro-semestre-de-2023-acumula-queda-de-284-na-producao-de-onibus-no-brasil-diz-anfavea-nesta-sexta-07-2/

A Suzantur e a Marcopolo possuem uma parceria de longa data.

A maior parte da frota dos ônibus urbanos da empresa é da marca e, neste segmento, a companhia deve realizar neste ano de 2023 mais renovações também.

A Suzantur atualmente opera no ABC Paulista, atuando nas cidades de Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, somente em sistemas municipais.

A empresa também foi a primeira a testar em campo o modelo Attivi Elétrico Padron de 12m, o inédito ônibus elétrico de produção integral da Marcopolo, ao fazer o trajeto de uma linha troncal em Santo André, entre um dos bairros mais populosos da cidade e a região central: TR 103 (Terminal Vila Luzita/Terminal Santo André) – via Coronel Alfredo Fláquer (Perimetral).

Veja mais fotos e vídeos dos novos ônibus leito-cama (Diário do Transporte):

ENTREVISTA: Incentivos à renovação de frota de ônibus e caminhões podem ser permanentes, diz Alckmin em encontro com Mercedes-Benz, Itapemirim/Suzantur e Marcopolo

MP não estava decolando para veículos pesados; Com 60 rodoviários para a Itapemirim e 90 urbanos para Suzantur pelo Programa, outros grandes empresários devem avaliar a possibilidade de compra de usados, espera Governo Federal

OUÇA:

Os incentivos à renovação de frota de veículos comerciais pesados podem se tornar permanentes.

É o que disse na manhã desta sexta-feira, 14 de julho de 2023, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin em encontro com a fabricante de chassis e motores, Mercedes-Benz, com a produtora de carrocerias Marcopolo e com a operadora de ônibus urbanos e rodoviários, Suzantur/Itapemirim.

O evento ocorreu na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e teve cobertura do Diário do Transporte.

Alckmin disse que, por enquanto, a possibilidade de uma política mais duradoura de incentivos não é pensada para veículos leves.

“No caso dos veículos leves, foi transitório mesmo. No momento em que os juros estão muito altos, as pessoas têm dificuldade de comprar o carro. Foi dado um apoio para tirar o estoque e as fábricas não pararem. Foi um sucesso, esgotaram os R$ 800 milhões em um mês praticamente. Nós tivemos um recorde histórico. No dia 30 de junho, foram quase sete mil veículos vendidos. No caso de caminhão e ônibus, nós estamos estudando fazer uma coisa mais permanente” – disse Alckmin ao reconhecer que mudança de tecnologia de motores encarece os veículos, deixando o mercado desaquecido na transição.

A tecnologia com base nas normas internacionais Euro 6 entraram em vigor no Brasil em janeiro deste ano. A redução de emissões é de cerca de 75%, mas os valores dos ônibus e caminhões subiram em até 30%.

Como mostrou o Diário do Transporte, em primeira mão, por meio do Programa de Renovação de Frota, instituído pela MP 1175/2023, o Grupo Suzantur/Itapemirim anunciou a compra de 150 ônibus zero quilômetro.

São 90 unidades Mercedes-Benz de urbanos (Marcopolo Torino/OF 1721 L – Euro 6) para a Suzantur operar em cidades do ABC Paulista (Santo André, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires) e 60 ônibus rodoviários para a Nova Itapemirim operar em linhas interestaduais, sendo 20 Mercedes-Benz (carrocerias Marcopolo Paradiso 1350 – Geração 8), 20 Volvo (carrocerias Marcopolo Paradiso, de dois andares, 1800 DD – Geração 8) e 20 Scania (também carrocerias Marcopolo Paradiso, de dois andares, 1800 DD – Geração 8)

Segundo o empresário Claudinei Brogliato, dono da Suzantur/Nova Itapemirim, por causa da adesão ao programa, o volume de compra de ônibus novos para este ano de 2023 projeto por suas companhias, mais que dobrou.

“Tínhamos inicialmente, a intenção de compra de 60 ônibus para este ano [entre urbanos e rodoviários]. Com esta MP, obtivemos a chance de ampliar este plano, mais que dobramos. Serão 150 ônibus” – disse Brogliato.

O Grupo Suzantur/Itapemirim está fazendo uso de uma possibilidade prevista numa alteração da MP para ônibus e caminhões.

A troca direta pelo proprietário do ônibus e caminhão com 20 anos ou mais não estava sendo bem sucedida. Quem tem um veículo desta idade, não possui condições de comprar um zero quilômetro, já que o ônibus ou caminhão antigo precisam ser despachados para a sucata.

Com a possibilidade, donos de transportadoras de passageiros e cargas maiores podem comprar os veículos antigos dos empresários menores, despacharem para a sucata e ganharem o desconto que pode variar de R$ 33,6 mil para micro-ônibus e caminhões leves até R$ 99,4 mil para ônibus rodoviários de alto padrão e caminhões extrapesados, cujos valores podem chegar até R$ 1,8 milhão dependendo da configuração.

Além da indústria e os grandes empresários se beneficiarem, os pequenos empresários e empresas regulares de sucateamento agora devem ter vantagens.

– O pequeno empresário dificilmente conseguiria comprar um ônibus ou caminhão 0 km direto. Mas vendendo o veículo para um empresário maior, ele vai conseguir adquirir um modelo ao menos mais novo do que o que ele tinha.

– O “sucateiro” regular vai ter um volume de trabalho que não teria caso não houvesse esta possibilidade.

– O empresário maior pode encontrar no mercado, caminhões e ônibus com valores inferiores ao desconto. Logo, vai gastar um valor inferior na compra e despacho do veículo que o valor do desconto. Vai ter lucro.

– Não é necessário levar o ônibus ou caminhão para a região onde é a sede da empresa. É possível despachar o veículo antigo na região onde ele está. Assim, não há custo logístico para o transporte. A Suzantur/Itapemirim está comprando ônibus velhos em todo o País.

– A indústria se beneficia porque vai vender mais. No caso da Suzantur/Itapemirim, por exemplo, o plano de renovação de frota para este ano passou de 60 ônibus para 150, entre urbanos e rodoviários.

Para a Suzantur, os descontos vão variar entre R$ 70 mil (urbanos maiores) e R$ 99,4 mil (rodoviários de alto padrão).

O Governo Federal admite que a compra pelo Grupo Suzantur/Itapemirim vai ajudar na promoção do programa, que até agora não deslanchou para veículos pesados.

Desde a publicação da MP em 05 de junho de 2023, nem 20% dos R$ 700 milhões disponíveis para os caminhões foram utilizados, de acordo com dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). No caso dos ônibus, menos da metade dos R$ 300 milhões foram utilizados. Em relação aos carros, para os quais não havia exigência de sucateamento, os R$ 800 milhões disponíveis se esgotaram em 07 de julho de 2023.

O CEO da Marcopolo, James Bellini, disse no evento que teve cobertura do Diário do Transporte que a indústria espera uma ampliação do programa e que os primeiros a serem beneficiados são os trabalhadores.

“O segmento de veículos comerciais é muito ligado a aspectos sociais e todo incentivo a este setor tem um reflexo muito direto no dia a dia da população. Esperamos uma política além de uma medida provisória, que, claro, não se pode negar que neste momento, é muito importante” – disse.

O diretor de vendas e marketing ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa, disse que há vários caminhos para que o Governo seja convencido dos benefícios da criação de uma política permanente de incentivo a veículos pesados.

“Eu vejo vários caminhos. Um deles é promover mais eventos como este de hoje, com a presença de autoridades públicas. Além disso, envolver a Anfavea, que representa toda a indústria. Com isso, mostrar para o Governo Federal a importância de um programa permanente e evitar que mais para frente ocorra uma retração de demanda, com investidores esperando um novo programa para que haja uma renovação. Tudo que é provisório, do ponto de vista de incentivos, achamos que pode ser melhorado. Se virar permanente, o Brasil vai viabilizar mais investimentos e programar melhor estes investimos” – disse.

O vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz, Roberto Leoncini, disse acreditar que após o exemplo da Suzantur/Itapemirim, mais empresários maiores devem procurar os menores.

“O que a Suzantur/Itapemirim está fazendo é um exemplo para o mercado. Se houver uma extensão do programa, isso pode virar uma cultura permanente muito positiva. Teremos nas ruas e estradas, ônibus e caminhões mais novos, mais eficientes, mais seguros e menos poluentes. Até para a redução de acidentes nas estradas haverá um benefício muito grande” – disse.

NOVA GARAGEM

EXCLUSIVO – Conheça a nova garagem da Itapemirim na zona Norte da Capital Paulista que começou a funcionar neste sábado (15)

“De acordo com empresa, espaço facilita a logística, além de melhorar a infraestrutura para os funcionários, já que possui alojamentos

Colaborou Willian Moreira

A Suzantur/Nova Itapemirim enviou com exclusividade para o Diário do Transporte imagens da nova garagem que começou a funcionar neste sábado, 15 de julho de 2023.

Como havia anunciado a reportagem, o local possui cerca de cinco mil metros quadrados e mais espaço para a frota que será ampliada em comparação à garagem que funcionava na cidade de Santo André, no ABC Paulista.

Como mostrou o Diário do Transporte, nesta sexta-feira (14), o empresário Claudinei Brogliato disse que estima até o fim do ano cerca de 140 ônibus em operação, com crescimento ainda maior da quantidade em 2024. A declaração foi feita durante o anúncio da compra de 150 ônibus 0 km dentro do programa de estímulo do Governo Federal de renovação de frota previso pela MP (Medida Provisória 1175). São 90 veículos urbanos para a Suzantur e 60 rodoviários para a Itapemirim. Ainda serão incluídos mais 20 ônibus seminovos. Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/14/entrevista-itapemirim-claudinei-brogliato-detalha-compra-de-60-rodoviarios-fala-de-novas-linhas-modelos-mais-veiculos-seminovos-e-diz-suzantur-veio-para-ficar-no-setor-interestadual/

Segundo a empresa, o espaço facilita a logística, além de melhorar a infraestrutura para os funcionários, já que possui alojamentos para os motoristas descansarem. Refeitório e área de descanso rápido também são destinados aos funcionários, que contarão com sanitários e chuveiros.

A garagem, que é alugada e ocupa o espaço que era utilizado pela empresa Reunidas Caçador, de transportes rodoviários também, fica a 7 km do Terminal Rodoviário do Tietê. O pátio de Santo André estava a 23,5 km.

Ainda de acordo com a Nova Itapemirim, o novo espaço já é adaptado para empresa de transporte de passageiros, mas estão sendo feitos ajustes e implantadas reformas, incluindo pintura.

Áreas específicas para manutenção mecânica, manutenção elétrica, funilaria, lavação, áreas administrativas, alojamento para os motoristas e demais funcionários compõem o novo endereço.

O espaço também é mais protegido em relação à garagem de Santo André, que tinha apenas cercas laterais, e possui uma recepção e portarias mais estruturadas para dar maior segurança a funcionários, visitantes e ao patrimônio.

Sistemas de câmeras e monitoramento em tempo real e remoto ampliam a segurança e o controle dos acessos.

A área de manobra é maior também, o que reduz eventuais acidentes com pequenos danos, como riscos em lataria e quebra de retrovisores.

A empresa explicou que toda a estrutura ainda está em mudança, por isso, a garagem ainda não está como o planejado, o que vai ser finalizado nas próximas semanas.

O endereço da nova sede é: R. Nélson Francisco, 66, no bairro do Limão.

Veja mais imagens:

(Não são fotos vazadas ou feitas por funcionários sem autorização da diretoria)

VÍDEO (com detalhes e entrevistas) e VÁRIAS FOTOS

