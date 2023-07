Prefeitura de Porto Alegre (RS) monta esquema de transporte para partida entre Grêmio e Goiás neste sábado (22)

Linhas especiais de ônibus começam a circular às 18h11; Jogo acontece às 21h na Arena

ARTHUR FERRARI

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre (RS) anunciou que linhas especiais de ônibus atenderão os torcedores que vão à partida entre Grêmio e Goiás neste sábado, 22 de julho de 2023, na Arena, às 21h.

De acordo com a prefeitura municipal, os coletivos das duas linhas disponibilizadas começam a circular a partir das 18h11. Os portões serão abertos às 19h.

Confira os itinerários:

F04 Futebol Arena – Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 19h. Após a partida, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

T2.3 – Transversal 2/Arena – A linha fará quatro viagens nos horários das 18h11, 18h41, 19h11 e 19h41. Os veículos sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio. Após a partida, oito veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.

Lotação – Após o jogo, a linha 60.4 em direção ao Centro estará à disposição dos torcedores, posicionadas na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR 448.

Para quem precisar do transporte público com saída do Centro Histórico após a meia-noite, seguem as orientações:

Eixo Norte (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Baltazar de Oliveira Garcia

– Linha M21 (Centro ao bairro) – 2h, 3h20.

– Linha M31 (Centro ao bairro) – 1h20, 2h40.

– Linha 662 (Centro ao bairro) – 0h.

– Linha 631 (Centro ao bairro) – 0h15.

– Linha 627 (Centro ao bairro) – 0h03 – atende av. Assis Brasil.

Eixo Norte e Leste (Terminal Parobé): avenidas Assis Brasil e Protásio Alves

– Linha M52 (Centro ao bairro) – 1h55, 2h55.

– Linha 491 (Centro ao bairro) – 0h05.

Eixo Sul (Terminal Borges de Medeiros): avenidas Nonoai e Cavalhada

– Linha M10 (Centro ao bairro) – 0h13/1h03/2h.

– Linha M68 (Centro ao bairro) – 23h15, 0h, 1h05, 2h30.

Eixo Sul (Terminal Salgado Filho): avenidas Wenceslau Escobar e Cel. Marcos

– Linha M79 (Centro ao bairro) – 1h15, 2h15.

– Linha 171.6 (Centro ao bairro) – 23h, 0h15.

Eixo Leste (Terminal Salgado Filho): avenida Bento Gonçalves e estrada João de Oliveira Remião

– Linha M98 (Centro ao bairro) – 0h15, 2h.

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha de trem urbano deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena (aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte